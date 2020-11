GIUNTA REGIONALE PUGLIA, CONFERENZA DONNE PD: SPIACE CHE LE SCELTE DEL PRESIDENTE EMILIANO NON ABBIANO RISPETTATO L’EQUILIBRIO DI GENERE. «Auguriamo buon lavoro alla squadra di governo che guiderà la Puglia nei prossimi cinque anni. Il presidente Emiliano ha ultimato la sua scelta dei profili che lo affiancheranno in questo mandato. Spiace constatare che, a fronte della presenza nel campo del centrosinistra di tante donne elette e non elette che avrebbero potuto offrire un contributo importante, è venuto meno l’impegno a realizzare una Giunta improntata al principio dell’equilibrio di genere. Purtroppo questo conferma che siamo ancora lontani dall’affermazione di una democrazia paritaria: sarà nondimeno nostro impegno continuare a lottare perché siano concretamente perseguite politiche a sostegno dell’autonomia, del benessere e del protagonismo delle donne». Lo dichiarano la coordinatrice regionale della Conferenza delle Donne Democratiche, Antonella Vincenti, la coordinatrice nazionale della Conferenza delle donne democratiche, Cecilia d’Elia, la presidente del Pd Puglia, sen. Assuntela Messina, le responsabili territoriali della Conferenza, Maria Grazia Cascarano, Maria Concetta Nacci, Anna Toma ed Elvira Tarsitano.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci