Mesagne. Il sindaco chiude le giostrine e apre i mercati

Da domani il sindaco Matarrelli inibirà la fruibilità delle giostrine in villa e potrebbe ripristinare il mercato settimanale del mercoledì. La stretta sulle giostrine si è resa necessaria dopo che stamattina ha assistito a un assembramento presso i giochini della villa comunale. Così la decisione, assunta non certo a cuore leggero, servirà a mettere in atto le misure anti Covid necessarie per mettere la comunità locale in un alveo maggiormente sicuro. Lo stesso sindaco ha spiegato che se i positivi al Covid sono oltre sessanta significa che almeno 200 persone, familiari dei positivi, sono in quarantena fiduciaria. Per ciò che riguarda l'apertura dei mercati settimanali domani ci sarà un summit in cui sarà valutata tale ipotesi. Se la decisione sarà positiva i vigili urbani e la protezione civile contingenteranno gli ingressi e saranno attenti affinché tutti mettano in atto i dispositivi di protezione individuali e collettivi.