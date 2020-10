Fratelli d'Italia accanto a commercianti e ristoratori di Mesagne

Come Fratelli d'Italia Mesagne diamo piena solidarietà ai commercianti, ristoratori e partite iva che domani (oggi ndr) si riuniranno in piazza porta grande per manifestare contro il Dpcm di Conte, ormai la misura è colma. Bisogna dare un chiaro segnale al governo nazionale prima che sia troppo tardi, ormai queste categorie sono ridotte allo stremo.



I deputati di Fratelli d'Italia nei prossimi giorni organizzeranno un presidio di protesta contro il governo Conte a Montecitorio a Roma chiedendo di modificare le assurde regole introdotte con questo Dpcm. Siamo un partito da sempre vicino al mondo delle partite iva e dei piccoli lavoratori autonomi e saremo tutti in piazza domani a Mesagne al fianco di queste categorie, sia come gruppo dirigente che come tesserati e simpatizzanti.



Mesagne, lì 26/10/2020

Alibrando Gianfranco

Coordinatore cittadinio Fdi Mesagne.