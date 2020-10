Disagi trasporti nel brindisino, Macina (M5S): "Regione e Provincia in ritardo"

La portavoce brindisina: “Continuano a registrarsi disservizi e mancato rispetto delle prescrizioni anti-contagio”. "Mentre nel brindisino continuano ad essere segnalati disservizi e mancato rispetto delle prescrizioni anti-contagio su alcune tratte servite da bus da parte di Ferrovie del Sud-Est e STP, si tenta, purtroppo tardivamente, di trovare delle soluzioni con interlocuzioni e incontri che si sarebbero dovuti tenere prima, allo scopo di garantire un avvio dell’anno scolastico in tutta sicurezza e senza disagi”.

Così la deputata brindisina Anna Macina (M5S), che ha scritto più di una settimana fa una lettera a Ferrovie del Sud-Est e Regione, sollecitandole a risolvere le inefficienze del trasporto pubblico locale. “Solo ieri – continua – si è svolto un incontro fra enti locali e società di trasporto, in cui è stato peraltro annunciato uno stanziamento per superare i problemi riscontrati nelle ultime settimane. Una notizia certamente positiva ma che non cancella i ritardi con cui alcuni enti si stanno muovendo sul tema. D’altra parte solo qualche giorno fa, sempre con colpevole ritardo, la Regione Puglia aveva scritto alle Prefetture pugliesi per avere notizie circa le linee che presentavano maggiori difficoltà. Voglio ricordare – sottolinea Macina – che per il trasporto pubblico locale il Governo ha già stanziato 400 milioni di euro con il decreto ‘Agosto’, che si vanno ad aggiungere ai 412 milioni di euro di giugno, di cui 11 alla Puglia, come compensazione per i mancati introiti durante il periodo di lockdown. Per questi motivi confido nel massimo impegno da parte di tutti gli attori coinvolti perché si garantiscano le migliori condizioni a cittadini che, comunque, continuano a pagare per un servizio di trasporto efficiente e sicuro” conclude la deputata.

