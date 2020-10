VIZZINO: LA STP DIA MENO RISPOSTE BUROCRATICHE E GARANTISCA CHE IL SERVIZIO SI SVOLGA IN SICUREZZA

Il Presidente della Commissione Trasporti della Regione Puglia Mauro Vizzino si dice rammaricato per il tono della risposta che il Presidente della STP Rosario Almiento ha fornito in relazione ai disagi che vivono quotidianamente studenti e lavoratori che utilizzano la linea Brindisi-Mesagne e più in generale tutte le linee extraurbane.

“Non è certo con risposte prettamente burocratiche e ragionieristiche che si risolvono i problemi – afferma Vizzino – visto che le difficoltà vissute ogni giorno da chi sale a bordo dei pullman sono ben evidenti ed oggetto di varie forme di protesta.

Più di qualche persona viene lasciata a terra, nonostante abbia sottoscritto un abbonamento particolarmente oneroso. E’ evidente, pertanto, che spetta alla STP apportare i dovuti correttivi invece che basarsi semplicemente sul rispetto di protocolli poco rassicuranti e sulle statistiche attraverso cui si tenta di dimostrare che la situazione rientra nella normalità.

Ed a questo si aggiunge il rischio sanitario per gli assembramenti che si verificano in prossimità delle fermate tra coloro che provano invano a salire a bordo dei mezzi pubblici.

I vertici della STP di Brindisi, invece, forniscano chiarimenti sul perché non si è inteso usufruire della collaborazione della Regione Puglia per potenziare il servizio utilizzando i pullman di società private, quantomeno sino a quando permarrà questa situazione di emergenza da covid 19.

Studenti e lavoratori – conclude Vizzino - della nostra provincia meritano più rispetto da parte di chi è tenuto ad assicurare un servizio pubblico”.

