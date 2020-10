Mesagne città covid free

MESAGNE E’ CITTA’ COVID FREE, QUESTO IL DATO ODIERNO .

CONTAGI IN CRESCITA IN ITALIA E IN PUGLIA.

Dai dati che mi sono stati comunicati oggi dalla Prefettura risulta che nella nostra città, in questo momento, non si registrano casi positivi al Covid-19. Alla luce di quanto sta accadendo a livello nazionale e regionale, il consiglio di prudenza resta invariato: la curva dei contagi è in crescita.

Si raccomanda di evitare assembramenti e di osservare tutte le misure note per contrastare la diffusione del virus: l’uso delle mascherine di protezione, il mantenimento della distanza interpersonale, l'igiene frequente delle mani.

Il senso di responsabilità di ciascuno continuerà a fare la differenza.