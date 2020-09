Nota gruppo consiliare PD a proposito dell'operazione "Old generation"

In qualità di consiglieri comunali del Partito Democratico di Mesagne esprimiamo la nostra gratitudine alla Magistratura e alle forze dell’ordine per l’operazione “Old Generation” condotta nella mattinata di oggi. Solo qualche giorno fa, di fronte all’ennesimo episodio di efferata violenza verificatosi in pieno giorno e sotto gli occhi attoniti di diversi cittadini, avevamo chiesto che si convocasse una seduta dell’osservatorio permanente sulla legalità, rappresentando tutta la nostra preoccupazione per la recrudescenza di tali fenomeni.

Oggi più che mai, alla luce di quanto emerge dalle indagini condotte dagli inquirenti, è importante che le Istituzioni, le organizzazioni politiche, il mondo dell’associazionismo impegnato sui temi della legalità e della cultura non abbassino la guardia di fronte al pericolo che la malapianta della criminalità organizzata possa nuovamente attecchire e crescere rigogliosa.

Gruppo consiliare del Partito Democratico.

