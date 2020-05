Sette saggi per fare ripartire la regione Puglia

Sette saggi per rilanciare la regione dopo l'emergenza.

Sono Bray, Massimo Inguscio, Pierluigi Lopalco; Pasquale Preziosa, Salvatore Rossi, Alessandro Sannino: sette grandi personalità che supporteranno la Regione Puglia nell’immaginare la ripartenza socio-economica ai tempi del Covid19. E' questa la squadra denominata 'Gruppo Strategico di Ripartenza' in materia economica e sociale nominata dall presidente Michele Emiliano che avrà il compito di elaborare e proporre misure necessarie per favorire la ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive e disegnare un modello di sviluppo per la Puglia dei prossimi anni. Si vedrà se è solo una mossa elettorale?