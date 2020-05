Antonella Vincenti: chiusura aeroporto di Brindisi tra garanzia della salute e piani di ripresa

Non si tratta evidentemente di un provvedimento discriminatorio nei confronti dello scalo salentino ma di un atto che è parte integrante di un processo coerente con le dinamiche della domanda di trasporto e con la ripresa dell’attività dei vettori. Il documento proroga la temporanea sospensione della operatività di gran parte degli aeroporti italiani. Lo scalo di Bari è operativo per il solo collegamento con Roma e tra l’altro con bassissimi volumi di passeggeri.



L’aeroporto brindisino è una fondamentale infrastruttura di servizio per il Salento, dunque funzionale alle dinamiche di relazione, economiche e produttive di un intero territorio. La decisione si riconduce evidentemente all’analisi della distribuzione della domanda di voli e tratte e alla necessità di garantire la salute di passeggeri e personale di bordo. Alla base c’è una valutazione che non si limita a Brindisi ma comprende buona parte della rete connettiva aerea del Paese. È indubbio - ha concluso Antonella Vincenti - che sia necessario, nei tempi giustamente calcolati, riavviare la operatività di Brindisi in quanto scalo strategico e fondamentale per l’intera area salentina».

