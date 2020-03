Anci Puglia chiede a Regione intervento a sostegno dei comparti agricoli pugliesi gravemente danneggiati da gelate degli ultimi giorni

In una nota odierna inviata al presidente della Regione Michele Emiliano, il presidente Anci Puglia Domenico Vitto ha chiesto un intervento urgente teso a sostenere i comparti agricoli pugliesi gravemente danneggiati dalle gelate degli ultimi giorni. "I repentini sbalzi di temperatura di questi giorni - afferma Vitto nella nota - hanno causato gravi e irreversibili danni ai raccolti, compromettendo la sopravvivenza di vari comparti agricoli pugliesi. Molte imprese, sono oramai allo stremo, anche perché già fortemente provate dalle ripercussioni dell'emergenza Covid-19. I danni alle coltivazioni provocati dalle gelate, avranno pesanti conseguenze sull’intera economia regionale. Il settore agricolo rappresenta storicamente un traino straordinario per l’economia pugliese e un volano per il settore industriale e dei servizi. Chiedo un tuo intervento urgente teso a sostenere i comparti agricoli interessati da questo difficile momento."