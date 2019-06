Edilizia sociale, On. Aresta (M5s): per regione Puglia disponibili 14.123.530,25 euro per nuovi alloggi e messa in sicurezza

Roma, 20 giugno – “Regioni e Province autonome hanno a disposizione 250 milioni di euro per interventi di rigenerazione e riorganizzazione urbana finalizzati ad ampliare l’offerta di edilizia residenziale pubblica e la messa in sicurezza ed efficientamento degli edifici esistenti. Per la sola Puglia sono disponibili 14.123.530,25 euro: un’opportunità importante per affrontare con maggiore efficacia il problema della carenza di alloggi sociale e dell’ammodernamento del patrimonio di edilizia sociale esistente”.