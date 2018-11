Primo Congresso Italia in Comune Puglia: eletto il direttivo regionale

Italia in Comune struttura il suo direttivo. La cellula pugliese del ‘partito dei sindaci’ ha eletto, oggi, con un Congresso che ha avuto luogo ad Altamura (il primo anche a livello nazionale), i suoi coordinatori provinciali e quello regionale. Alla guida del partito in qualità di presidente regionale sarà Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto e tra i fondatori del partito, il primo a essere eletto nella storia di Italia in Comune. Sarà lui che traghetterà ora la forza politica verso gli appuntamenti elettorali che attendono la Puglia, in prima battuta le amministrative del capoluogo di maggio e, a seguire, le regionali.

“Non avremo paura”, queste le sue prime parole in riferimento alla mafia. “E’ questo il primo impegno che prendo perché la lotta alla criminalità pare svanita da tutti i programmi elettorali nazionali. Invece, è bene che si ricominci a parlarne!”

Altri due sindaci sono quelli che rappresenteranno, rispettivamente in qualità di Presidente e Coordinatore, la provincia di Bari: Davide Carlucci e Giuseppe Nitti, che amministrano Acquaviva delle Fonti e Casamassima. Primi cittadini anche i delegati in specifiche materie regionali Tommaso Depalma di Giovinazzo, al turismo e green economy, Antonio Donatelli di Triggiano, allo sviluppo economico e fiscalità locale, Alfredo Longo rurale e culturale, un ex sindaco, quello di Conversano, Giuseppe Lovascio. Michele Lieggi, consigliere di Mola di Bari, sarà, invece, il delegato alla formazione professionale, start-up, politiche giovanili. Vincenzo Gesualdo che ha, finora, ricoperto il ruolo di coordinatore regionale pro tempore, è stato delegato al welfare e alla sanità, infine Rosa Minerva si occuperà di antimafia sociale e pubblica istruzione.

Eletti anche le cariche per le altre province pugliesi: per Foggia, a ricoprire rispettivamente l’incarico di Presidente e Coordinatore, saranno Davide Palmisano e Marino Talia; per Taranto, Francesco Quarto e Rosario Orlando; per Lecce, Bruna Colopi e Gigi Rizzo, per Brindisi, Antonio Calabrese e Antonio Albanese; infine per la Bat, Grazia De Sario e Valeria Mazzone. Il Congresso è stato anche l’occasione per il Consigliere regionale Gianni Liviano per manifestare il suo ingresso nel partito, come anticipato negli scorsi giorni. Atteso anche il suo collega consigliere Antonio Nunziante, l’ex prefetto ha fatto sapere di non aver potuto partecipare ai lavori ma di essere aderente al progetto politico.

Per l’occasione congressuale, sono arrivati in Puglia i sindaci leader del partito: da Parma, Federico Pizzarotti, da Cerveteri , Alessio Pascucci, da Latina, Damiano Coletta, rispettivamente Presidente, Coordinatore e Vicepresidente nazionali. Hanno partecipato ai lavori, anche l’eurodeputato David Borrelli, l’ex Assessore di Imola, Giuseppina Brienza delegata dall’Onorevole Serse Soverini, Cristina Leggio, assessore del comune di Latina, Federica Battafarano, assessore del comune di Cerveteri.