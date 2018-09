Mesagne Bene Comune: Solidarietà a Leonardo Palmisano oggetto di minacce di morte

Mesagne Bene Comune, esprime solidarietà al sociologo barese Leonardo Palmisano, per le minacce di morte ricevute su fb da profili fake a seguito della pubblicazione di un suo articolo sui presunti legami tra mafia garganica e mafia nigeriana per la gestione della prostituzione e dello spaccio nel Nord della Puglia.

Organizzazioni criminali fanno profitti sulla pelle dei migranti anche in molti ghetti specie del foggiano perpetuando un regime di oppressione e sfruttamento in particolare delle donne immigrate costrette a prostituirsi per pagare soprattutto i viaggi della speranza.

Noi condanniamo queste vigliacche intimidazioni nei confronti di chi denuncia questi intrecci mafiosi, cosi come condanniamo il regime di oppressione criminale instauratosi così come condanniamo le leggi razziste che i governi hanno voluto ed applicato in questi ultimi anni.