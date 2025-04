Un palco, mille emozioni: Vince Abbracciante, Raul Bova e il grande Cinema nel weekend a Palazzo Roma

La programmazione di Palazzo Roma di Ostuni prosegue con un nuovo e lungo fine settimana in cui musica, cinema e teatro si alterneranno per un susseguirsi di emozioni, storie e grandi interpreti.

Gli appuntamenti avranno inizio giovedì 10 alle ore 21:00 con un omaggio sonoro indimenticabile: il concerto “The music of Piero Piccioni”, che vedrà protagonisti Vince Abbracciante, Nicola Di Camillo, Giovanni Angelini e il grande Fabrizio Bosso.

Venerdì 11 e domenica 13 il grande schermo prende il testimone con due proiezioni da non perdere: alle ore 16:00 e alle ore 18:00 “Un film Minecraft”, per gli amanti delle avventure pixelate, e alle ore 20:00 “Le assaggiatrici”, una storia intensa e coinvolgente diretta da Silvio Soldini.

Sabato 12 alle ore 21:00, il palco teatrale di Palazzo Roma accoglierà un nuovo appuntamento teatrale della Stagione del Comune di Ostuni e Puglia Culture: Raoul Bova sarà protagonista dello spettacolo “Il nuotatore di Auschwitz”, un racconto toccante di coraggio, memoria e speranza.

Giovedì 10 sul palco di esibiranno quindi Vince Abbracciante (Fisarmonica), Nicola Di Camillo (Basso e Contrabbasso), Giovanni Angelini (Batteria) e Fabrizio Bosso (Tromba) per un omaggio a Piero Piccioni.

Piccioni è stato uno dei più importanti compositori di colonne sonore per il cinema italiano, capace di spaziare tra diversi generi musicali, con una predilezione per il jazz. La sua musica ha accompagnato le immagini di registi del calibro di Antonioni, Rosi, Monicelli, Sordi, Bertolucci e molti altri, creando atmosfere indimenticabili e melodie suggestive. Per celebrare il suo genio musicale tre talentuosi musicisti, con la passione comune per il cinema, hanno deciso di reinterpretare alcune delle sue composizioni più significative, arrangiandole in chiave jazzistica/moderna e dando vita a un progetto originale e coinvolgente che mette in luce sia la versatilità e l’originalità delle composizioni del grande Maestro, sia le abilità esecutive del trio.

Venerdì 11 e domenica 13 verrà proiettato alle ore 16:00 e 18:00 "Un film Minecraft" con Jason Momoa e Kack Black.Quattro improvvisati avventurieri - Garrett "The Garbage Man" Garrison, Henry, Natalie e Dawn - sono alle prese con problemi quotidiani quando vengono improvvisamente trascinati, attraverso un misterioso portale, nell'Overworld: un bizzarro paese delle meraviglie cubico dove regna l'immaginazione. Per far ritorno a casa, dovranno imparare a padroneggiare questo mondo (e proteggerlo dalla minaccia di Piglins e Zombie) mentre intraprendono una magica missione affiancati da un esperto e inaspettato 'costruttore' del posto.

Alle ore 20:00 delle stesse giornate seguirà la proiezione di "Le assaggiatrici", il film diretto da Silvio Soldini e ispirato al romanzo omonimo di Rosella Postorino vincitore del Premio Campiello nel 2018.

Rosa Sauer, insieme ad altre sei donne, viene costretta per anni a sedere a tavola per assaggiare il cibo destinato ad Adolf Hitler con lo scopo di verificare che non sia avvelenato. Tra le sette donne, che ogni giorno potrebbero perdere la vita, si intrecciano rapporti che implicano sia la solidarietà che il possibile tradimento.

Sabato 12 sul palco di Palazzo Roma arriva Raul Bova nello spettacolo teatrale "Il nuotatore di Auschwitz”.

Alfred Nakache era un nuotatore francese di origine ebraica, detentore di un record mondiale. Ad Auschwitz era il detenuto numero 172763. Nonostante la prigionia e le inaudite privazioni, non ha mai smesso di allenarsi tuffandosi nell’acqua gelida di un bacino idrico. La sua forza, la sua incrollabile determinazione, gli hanno permesso di attraversare l’orrore del campo e di salvarsi. Tornato poi a gareggiare, ha ottenuto un nuovo record e ha partecipare alle olimpiadi di Londra. Ad Auschwitz è stato internato anche Viktor Frankl, uno psichiatra austriaco che, subito dopo la liberazione, ha scritto un libro sull’esperienza vissuta e su coloro che, proprio come Nakache, sono riusciti a superare quella prova terribile. Lo spettacolo vuole restituire queste due figure straordinarie che comunicano a tutti noi un messaggio di speranza: vivere è certo anche sofferenza, ma cercare un senso a questa sofferenza guardando verso il futuro con uno scopo è il modo per affrontare le sfide più dure che la vita ci presenta. In questo modo è possibile arrivare, infine, a scoprire il senso stesso dell’esistenza.

Costo cinema: ticket 7,00€ intero / 6,00€ ridotto

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci