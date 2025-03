Musica: Max De Lorenzis raggiunge la top 3 nella Classifica Dance Italiana

Il cantautore brindisino conferma il suo successo nel panorama musicale indipendente con il sesto singolo estratto dall’album “La 5° Casa”.

Un talento indipendente made in Puglia sta facendo scintille nelle classifiche dance italiane: Max De Lorenzis. Nato a Brindisi il 23 maggio 1995, questo cantautore ha segnato un punto di svolta nella sua carriera raggiungendo la Top 3 della classifica dance italiana con "Sogno solo il sole", brano prodotto dal sound designer brindisino Nicola Bruno ed ultimo singolo estratto dal suo album di debutto, "La 5° Casa". Un risultato straordinario che lo colloca accanto a colossi come Mahmood e Gabry Ponte.

Non è un exploit isolato: Max De Lorenzis ha già conquistato la Top 10 della Classifica Dance Italiana per ben quattro volte. Il suo terzo singolo, "Ciao come stai?", ha scalato invece la Classifica Video Indipendenti, rimanendo saldamente al primo posto per tre settimane consecutive.

L'album "La 5° Casa" ha consolidato il suo talento, debuttando alla posizione 41 della Top 50 di iTunes Italia e superando i 500.000 ascolti su Spotify. Un successo che riflette la sua capacità di connettersi autenticamente con il pubblico.

Max De Lorenzis è l'unico artista indipendente pugliese con due brani oltre i 200.000 ascolti su Spotify, uno in italiano e uno in inglese. Il suo sound distintivo, un mix irresistibile di pop e dance anni '80, lo rende immediatamente riconoscibile.

Il percorso del cantautore Max De Lorenzis e del sound designer Nicola Bruno, da Brindisi alle prime posizioni delle classifiche, è un esempio di determinazione e talento nel panorama musicale indipendente. La loro musica, autentica e coinvolgente, dimostra che passione e impegno possono abbattere barriere e raggiungere traguardi importanti, anche senza il supporto delle major discografiche.