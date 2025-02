ALLA BIT DI MILANO: NOVE COMUNI BRINDISINI FANNO RETE

Nove Comuni fanno rete e si presentano uniti alla BIT di Milano,

l’importante appuntamento fieristico tra i più grandi d’Europa in

programma da domenica 9 a martedì 11 fabbraio.

Un unico brand molto accattivante: “TESORI DEL SALENTO”, fortemente

voluto dai Sindaci dei Comuni di Erchie, Francavilla Fontana, Latiano,

Mesagne, Oria, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Vito

dei Normanni e Villa Castelli con il coordinamento tecnico

amministrativo dell’arch. Giuseppe Muri, funzionario del Comune di

Latiano.

Il progetto è stato presentato alla stampa questa mattina, nel Salone di

rappresentanza della Provincia di Brindisi, dai sindaci di Erchie

Giuseppe Margheriti, Francavilla Fontana Antonello De Nuzzo, Latiano

Cosimo Maiorano, Mesagne Toni Matarrelli (nella doppia veste di

presidente della Provincia e primo cittadino), Oria Cosimo Ferretti, San

Michele Salentino Giovanni Allegrini, San Pancrazio Salentino Edmondo

Moscatelli (rappresentato in conferenza stampa dall’assessore alla

cultura Antonella Fontana) San Vito dei Normanni Silvana Errico e Villa

Castelli Giovanni Barletta. Moderatrice la giornalista Carmen

Mancarella, direttrice responsabile della rivista Spiagge.

E’ stato presentato un itinerario ricco ed emozionante, straordinario

non solo per monumenti, arte e cultura, ma anche per riti, tradizioni,

grandi eventi ed eccellenze enogastronomiche, per offrire una vacanza

ricca di emozioni, esperienze indimenticabili e divertimento tra i

TESORI DEL SALENTO.

I Comuni hanno acquistato uno stand in Fieramilano che sarà operativo

per tutti e tre giorni della fiera (stand E53 padiglione 11 Leisure

Italia). Domenica 9 incontreranno giornalisti, tour operator e

professionisti anche in un evento fuori salone organizzato dalla rivista

Spiagge e dall’Associazione regionale Pugliesi di Milano. Ambasciatori

di TESORI DEL SALENTO saranno non solo le bellezze monumentali

artistiche e paesaggistiche, ma anche i prodotti tipici come i vini,

l’olio extravergine di oliva, i taralli e i prodotti dolciari a base di

mandorla come la pasta reale deco di Latiano, la pasta reale di Villa

Castelli, i confetti ricci, la cupeta e i mustazzoli, il panettone

farcito di confetti ricci di Francavilla fontana assieme a tante altre

prelibatezze con cui le aziende del territorio portano alto il nome

della nostra terra.

Lunedì 10 alle ore 10.00 ci sarà la conferenza stampa nella sala eventi

dello Stand Regione Puglia, durante la quale ciascun sindaco presenterà

le bellezze del proprio territorio. Presso lo stand comune poi sarà

possibile incontrare tour operator, buyer, presidenti di Cral,

giornalisti, blogger, influencer italiani e internazionali che

diventeranno veicoli della bellezza di TESORI DEL SALENTO nel mondo.

