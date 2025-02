Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia sono

“La Strana Coppia”

Appuntamento domani, giovedì 6 febbraio alle ore 20.30 al Teatro J.F. Kennedy per la stagione di prosa del Comune di Fasano.

La rassegna teatrale del Comune di Fasano, organizzata in collaborazione con Puglia Culture, è pronta a deliziare il pubblico con una nuova e coinvolgente rappresentazione.

Domani, giovedì 6 febbraio, ore 20:30, il palcoscenico del Teatro J.F. Kennedy ospiterà "La Strana Coppia", una commedia che promette di strappare risate e riflessioni.

Interpretata dai talentuosi Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, "La Strana Coppia" è un'opera iconica di Neil Simon, uno dei più brillanti e prolifici autori del teatro comico della seconda metà del ‘900. Con la sua inconfondibile capacità di mescolare la comicità con la verità quotidiana, Simon ci invita a esplorare le dinamiche di una convivenza che, pur essendo caratterizzata da piccole follie e divergenze, riflette la bellezza e la complessità delle relazioni umane.

La trama ruota attorno a due uomini con personalità opposte: uno è un perfezionista maniacale, mentre l'altro è un disordinato cronico. La loro convivenza diventa un palcoscenico per situazioni esilaranti e momenti di intensa introspezione, che mettono in evidenza le sfide e le gioie della vita condivisa.

«Un appuntamento davvero imperdibile - dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli - nuovamente un cambio di registro e questa volta il tenore è estremamente divertente e a tratti bizzarro. Al centro della narrazione, con in scena due attori fuoriclasse e molto amati dal pubblico, c’è la complessità dell'essere umano, le differenze di carattere e di approccio alla vita. Una commedia decisamente ancorata al quotidiano che ci aiuterà a riflettere su noi stessi nelle relazioni con gli altri».

Scheda Spettacolo

Francesca e Virginia Bellomo

Gianluca Guidi, Giampiero Ingrassia

La Strana Coppia

di Neil Simon

con Giuseppe Cantore, Riccardo Graziosi, Rosario Petix, Simone Repetto, Claudia Tosoni, Shaen Barletta

regia Gianluca Guidi

La Strana Coppia, è un esempio come Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del ‘900, riesca sempre a trovare quel pizzico di simpatica follia nella vita di tutti i giorni. Si narra la difficile e complicata convivenza tra due uomini dalle personalità diametralmente opposte. Felix e Oscar accomunati da un divorzio alle spalle decidono di andare a vivere insieme in un appartamento situato in uno dei tanti grattacieli di New York, sulla Riverside Drive. Questo incontro – scontro quotidiano darà vita a continue ed esilaranti gag garantendo sicuro divertimento nella versione teatrale proposta e interpretata da l’inedita coppia Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. A Oscar che gli propone di continuare a vedersi insieme agli altri amici per il solito pokerino, malgrado le ultime clamorose litigate, Felix risponde di non aver chiuso affatto con il poker, perché i matrimoni vanno e vengono, ma la partita è come lo show: deve continuare.