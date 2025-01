ALESSANDRO GENOVESI, FABIO DE LUIGI E VALENTINA LODOVINI AL CINEMA ANDROMEDA DI BRINDISI

EVENTO “10 GIORNI CON I SUOI”

REGISTA E CAST INCONTRANO IL PUBBLICO AL CINEMA ANDROMEDA DI BRINDISI

Appuntamento speciale alla Multisala Andromeda di Brindisi con la proiezione del nuovo film di Alessandro Genovesi “10 GIORNI CON I SUOI”.

Sabato 25 Gennaio 2025 alle ore 18.00, il regista Alessandro Genovesi insieme agli attori Fabio De Luigi e Valentina Lodovini saluterà il pubblico presente in sala.

Film: “10 GIORNI CON I SUOI”

Data di uscita:23 gennaio 2025

Genere:Commedia

Anno:2025

Regia:Alessandro Genovesi

Attori:Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli, Bianca Usai, Matteo Castellucci, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Gabriele Pizzurro, Leone Cardaci

Paese:Italia

Distribuzione:Medusa Film

Sceneggiatura:Giovanni Bognetti, Alessandro Genovesi

Produzione:Colorado Film in associazione con Medusa Film in collaborazione con Prime Video

Il film è preceduto da 10 giorni senza mamma (2019) e 10 giorni con Babbo Natale (2020).

TRAMA 10 GIORNI CON I SUOI

10 Giorni con i Suoi, film diretto da Alessandro Genovesi, è una commedia familiare con protagonisti Fabio De Lugi e Valentina Lodovini nei panni rispettivamente di Carlo e Giulia, che chiude la trilogia iniziata nel 2019. La famiglia Rovelli è pronta a partire in vacanza per la Puglia, meta di studio della figlia maggiore, Camilla (Angelica Elli), che si trasferirà nella regione per iniziare l'università insieme al fidanzato Antonio (Gabriele Pizzurro). Carlo, da padre, non è ancora pronto a lasciar andare la sua primogenita e soprattutto non si fida per nulla del ragazzo con cui sta Camilla. Una volta arrivati alla masseria, i Rovelli incontrano la famiglia Paradiso, che non perderà occasione per rendersi poco gradita. Tra furti, menzogne, fuitine amorose e tanti altri equivoci, i Rovelli e i Paradiso capiranno, che al di là di incomprensioni e differenze, sono diventati una grande famiglia.

Note:

L’organizzazione delle riprese e la scelta delle location sono state curate dal producer e location manager pugliese Fabio Marini.

Il film è stato girato quasi interamente nel Salento negli scorsi mesi (tra agosto e novembre 2024). Le riprese si sono svolte nel centro storico della città di Lecce, a Melpignano, nel centro storico di Nardò, nel Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano, a Gallipoli, nel Parco Naturale Regionale Isola di Sant’Andrea e Litoranea di Punta Pizzo, a Galatone e lungo diverse strade della litoranea salentina.

