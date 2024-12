ARMONIE SOTTO L’ALBERO - SABATO IL CONCERTO DI NATALE DEL CORO POLIFONICO ARCIVESCOVILE “SAN LEUCIO” DI BRINDISI

L’Associazione musicale-culturale “S. Leucio”, con la collaborazione dell’associazione Arcopu (Associazione Regionale dei Cori Pugliesi), con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, del Comune di Brindisi, della Provincia di Brindisi, con il media partenariato del quotidiano online www.brindisitime.it, Giornale di Puglia e Italia Love Tv, la radio, Idea Radio nel Mondo e del settimanale, Agenda Brindisi e con il sostegno di Enel, presenta il 21 dicembre 2024, alle ore 20:30, presso la Basilica Cattedrale di Brindisi, il concerto di Natale, dal titolo “Armonie sotto l’albero". Il Coro Polifonico Arcivescovile "San Leucio" e l'Orchestra "San Leucio", diretti dal M° Alessio Leo, allieteranno il pubblico con un repertorio di canti natalizi, accompagnati dalle voci straordinarie del soprano Rosaly Caiazzo e del tenore Giuseppe Carulli. Rosaly Caiazzo talentuosa artista pugliese, vincitrice di numerosi concorsi, ha partecipato come solista ad incisioni musicali per ELLEDICI ed Edizioni Paoline, ha calcato palcoscenici partecipando all’opera musicale “La Divina Commedia” interpretando anche il ruolo principale di Beatrice, oltre che essere perfezionata nel canto all’Accademia Santa Cecilia di Roma. Il tenore Giuseppe Carulli, nato a Bari, che sin da giovanissimo ha sviluppato il suo interesse per il canto. Coltiva parallelamente la passione per il teatro. Nel 2020 consegue il diploma di 1° livello Metodo PASS della fondatrice Valentina Spampinato. Nell’anno accademico 2021/2022 partecipa al percorso formativo di musical “Notre Dame Academy 2.0” a cura del Centro Studi delle Arti - Napoli dove ha modo di studiare con artisti del panorama musicale italiano come Vittorio Matteucci, Graziano Galatone, Leonardo di Minno e Gianluca Merolli. Dal 2021 è frontman dei gruppi musicali “Talìa” e “Broken Hearts”, con i quali si esibisce in numerosi concerti. Nel 2023 è stato voce solista nell’evento musicale “TRA CIELO E TERRA. Concerto-meditazione per soli, coro e orchestra”, andato in onda su Tv2000 il 1° gennaio 2024, sotto la direzione del M° Marco Frisina.

Ad arricchire l'esperienza musicale, la narrazione di Antonella Colucci docente di Italiano e Storia, attrice e cantautrice, che proporrà un percorso artistico parallelo alle esecuzioni musicali, presentando opere d'arte provenienti dal vasto patrimonio artistico italiano che accompagneranno ciascun brano, offrendo agli spettatori un vero e proprio viaggio sensoriale nelle atmosfere natalizie. Antonella Colucci Promotrice culturale, collabora da diversi anni con Enti Comunali e cura manifestazioni ed eventi sul territorio. Come cantautrice è stata per 10 anni circa, la voce e l’autrice dei testi del gruppo musicale Diorama, con tre pubblicazioni discografiche a livello nazionale. Nel cinema, ha partecipato a corti di registi quali M. Ciccolella e G. Lanzillotti, oltre ad una piccola partecipazione al film Latin Lover di C. Comencini.

Il concerto sarà dedicato all'associazione "Thalassemici" di Brindisi che testimonia l'impegno del Coro verso la solidarietà. Un'importante novità di quest'anno è la collaborazione con gli studenti dell'indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo dell'I.I.S.S. Ferraris-Demarco-Valzani di Brindisi, che contribuiranno all'allestimento dello spettacolo. Il concerto sarà presentato dalla giornalista, Maria Di Filippo. Il Coro Polifonico Arcivescovile e l’Associazione Musicale-Culturale “San Leucio”, colgono l’occasione per augurare a tutta la cittadinanza un sereno Natale ed un felice anno nuovo.

