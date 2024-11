Presentato il cartellone 2024/2025 del Teatro Sociale di Fasano

FASANO – Un contenitore culturale capace di accogliere e formare artisti e tecnici, creare un legame con gli spettatori, e in grado di offrire al pubblico una proposta artistica eterogenea e accessibile. Da questa mission nasce la nuova rassegna al Teatro Sociale di Fasano, sostenuta dal Comune di Fasano con Puglia Culture, e la collaborazione artistica e organizzativa di Katharà.

Titoli e temi sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio di giovedì 28 novembre in Sala di rappresentanza a Palazzo di Città, alla presenza di Cinzia Caroli, assessora alla cultura della Città di Fasano, Sante Levante, direttore di Puglia Culture e Fausto Savoia, coordinatore dell’ATS Katharà.

Teatro (prosa e teatro kids), musica, danza, attività laboratoriali di formazione per giovani attori e ballerini e per aspiranti tecnici del suono e macchinisti. Il cartellone abbraccia a 360° l’arte dello spettacolo, proponendo le sue attività che si svolgeranno da dicembre 2024 a maggio 2025 al Teatro Sociale di Fasano e che, al contempo, lo renderanno animato e fruibile da parte di tutta la comunità fasanese e non.

Il cartellone annovera nomi e compagnie significative del panorama teatrale pugliese e italiano, da Sara Bevilacqua a Compagnia del Sole, Factory, Teatro delle Briciole, Armamaxa, Radicanto, Giallo Mare Minimal, nonché artisti “partiti da Fasano” che sono riusciti ad affermarsi e a farsi apprezzare a livello nazionale e internazionale. Un gradito ritorno sulle tavole del teatro della propria città di Michele Savoia (attore e performer), Damiana Mizzi (soprano), Giovanni Abbracciavento (performer e acrobata), Vittoria Brescia (cantante e performer) e la conferma – in pianta stabile – dei talenti di casa come Mimmo Capozzi (regista e attore), Aquilino De Luca e Antonio Di Lorenzo (musicisti).

Tanti spettacoli quindi, ma anche ben tre laboratori formativi:

FuTUra - Laboratorio attoriale preaccademico (a cura di SenzaConfine)

(a cura di SenzaConfine) Laboratorio di danza “ACRO 2 FLOW” (a cura dell’Accademia Fuori di Danza)

(a cura dell’Accademia Fuori di Danza) Dietro le quinte - Laboratorio per l’apprendimento delle tecniche di macchinista-scenotecnico e tecnico delle luci e del suono (a cura del GAT “Peppino Mancini”).



“Siamo pronti a partire con la programmazione del Teatro Sociale di Fasano, un gioiello capace di abbracciare sia il pubblico che gli attori sul palcoscenico. Una rassegna molto variegata composta da prosa, musica, danza e teatro famiglia. La novità di quest’anno è rappresentata dalla presenza di laboratori tecnici destinati soprattutto ai giovani, per far sì che si specializzino nei lavori e nelle maestranze che riguardano il comparto del teatro”, ha affermato Cinzia Caroli, assessora alla Cultura del Comune di Fasano.

“Come Puglia Culture condividiamo iniziative che contribuiscono a valorizzare e a promuovere i talenti del nostro territorio, con l’obiettivo di rendere la cultura accessibile e fruibile da tutti, in modo capillare. Lo facciamo qui a Fasano al fianco dell'amministrazione per la valorizzazione del Teatro Sociale che ospiterà anche l'edizione 2024-2025 della rassegna. Una rassegna che coinvolge diverse discipline artistiche e si inserisce perfettamente in questo spirito, portando a Fasano una proposta di alta qualità che, ne sono certo, saprà conquistare il cuore del pubblico. In quest'occasione presentiamo anche la rassegna di Katharà che offre opportunità di crescita a giovani artisti e tecnici e si inserisce in un progetto più ampio, che stiamo potando avanti con il Comune di Fasano. Resta quale ultimo obbiettivo quello di creare una connessione tra arte, formazione e comunità”, ha dichiarato Sante Levante, direttore di Puglia Culture.

“Sono soddisfatto per il lavoro e lo sforzo congiunto fatto da tutti i soggetti di Katharà, e per la qualità delle proposte artistiche presenti nel cartellone. Un’offerta culturale capace di soddisfare i "palati" anche più esigenti, di una platea di spettatori che va, anno dopo anno, ampliandosi e che vede finalmente la partecipazione, sempre più convinta ed entusiasta, dei giovani e delle famiglie che si accostano al teatro apprezzandone le sue declinazioni. Di questo risultato va sicuramente dato merito non soltanto ai tanti nostri concittadini che hanno sempre supportato e sostenuto il teatro con la loro presenza, ma anche alle Associazioni di settore, alle Istituzioni ed all'azione, ormai ultradecennale, di quello che fino a ieri conoscevamo come Teatro Pubblico Pugliese, oggi Puglia Culture, che con la sua qualificata offerta, ha contribuito a realizzare questo lusinghiero risultato”. Ha così commentato Fausto Savoia, il coordinatore dell’ATS Katharà.

Sarà possibile rimanere aggiornati su tutti gli eventi al Teatro Sociale targati Katharà sulle pagine social (Facebook “Teatro Sociale Fasano” – Instagram “@teatrosociale_fasano”) o visitando il sito www.teatrosocialefasano.it e su www.pugliaculture.it

