Mesagne, «Agosto in mostra» con Leonardo protagonista. Quando contenitore e contenuto esplodono di entusiasmo nasce «Agosto in Mostra» e nel Castello di Mesagne (il contenitore), la grande mostra «G7: sette secoli di arte italiana dal 300 al 900» con i suoi 51 capolavori originali (il contenuto) diventa ancor più accattivante proponendo ben 14 eventi con…il botto finale. «Vogliamo far sì che il pubblico della mostra abbia di più e sia coinvolto in altre esperienze collaterali in maniera tale che goda pienamente di capolavori come quelli di Leonardo e Raffaello, Perugino e Gudo Reni, Artemisia Gentileschi e Canaletto, Antonio Canova e Alberto Burri», ha detto Pierangelo Argentieri, presidente di Puglia Micexperience, la rete di imprese che con Puglia Walking Art ed Enti promotori la Regione Puglia ed il Comune di Mesagne e la collaborazione del Ministero della Cultura, ha allestito la grande mostra a Mesagne, che fa seguito a quella su «Caravaggio e il suo tempo», allestita sempre nel castello mesagnese e sempre per la curatela del prof. Pierluigi Carofano».

Da venerdì 2 agosto, innanzi tutto, e per tutti e cinque i venerdì del mese agostano (2, 9, 16, 23 e 30), sono in programma le «Digital VR Experience» nella mostra e tali realtà immersive sono a cura dell’Associazione Codia. Tutto ciò va a sommarsi a quanto già accaduto nelle domeniche di luglio e che verrà riproposto nelle domeniche 4, 11, 18 e 25 agosto con le visite guidate gratuite incluse nel presso del biglietto alle ore 19 e 20.30.

In alto i calici, ancora, per tre lunedì: il 12, 19 e 26 agosto. È in programma «Aperimostra», «visita guidata più aperitivo con degustazione di vini del territorio e finger food», spiega un depliant, che ricorda come questi tre eventi, riservati a 3 gruppi alle ore 18, 19,15 e 20,30 si svolgano in collaborazione con l’Ais (Associazione Italiana Sommelier) Brindisi.

E poi… Leonardo da Vinci, i suoi collaboratori, la sua bottega ed il suo mondo. Il 14 e 22 agosto si terrà «Leonardo e le stelle», visita guidata alla mostra con esperienza del planetario che riproduce fedelmente il cielo notturno e i suoi principali movimenti. Nel planetario sono previsti ingressi a tre gruppi alle ore 18; 19,15 e 20,30 con ingresso per chi ha fra 6-18 anni ridotto a 10 euro.

Infine, il… «botto»: alle 20,30 di giovedì 29 agosto è in programma «Enigma Leonardo», serata dedicata al genio del Rinascimento a cura del prof. Nicola Barbatelli che, a partire dalla sua opera ospitata in mostra, la «Vergina delle Rocce (versione Cheramy)» trasporterà i partecipanti in un viaggio avvincente e appassionante attraverso documenti inediti e videoricostruzioni.

«Nel presentare la mostra avevamo detto che il castello di Mesagne diventava un’autentica macchina del tempo capace di trasportare i visitatori in sette secoli di arte italiana – conclude Argentieri –. Con queste iniziative e con “Enigma Leonardo” vogliamo solo dare ulteriori motivazioni per intraprendere il viaggio».

