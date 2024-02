Arriva la mostra itinerante “Com’eri vestita?” presso il Castello di Carovigno

Si inaugura martedì 20 febbraio, alle ore 17.30, presso il Castello di Carovigno la mostra itinerante “Com’eri vestita? What were you wearing?”. Dopo aver coinvolto tantissime scolaresche e visitatori, nel 2021, presso la Collezione Archeologica Faldetta, sul lungomare brindisino, la Associazione Le Colonne in collaborazione del Comune e del Centro Antiviolenza di Carovigno, ha voluto replicare l’importante esperienza nelle sale del maniero. La mostra è stata organizzata per la prima volta nel 2013 da Centro di educazione contro gli stupri dell’Università dell’Arkansas e mira a puntare i riflettori sugli stereotipi che colpevolizzano le vittime di violenze con il fine di smuovere le coscienze. Il progetto è stato adattato al contesto italiano dall’Associazione Libere Sinergie di Milano e portata in Puglia dall’Associazione Sud-Est Donne La mostra mette in discussione i pregiudizi e gli stereotipi che emergono nei confronti delle vittime, spesso ritenute responsabili dei maltrattamenti subiti. E lo fa esponendo gli abiti indossati dalle vittime al momento della violenza subita: vestiti che tutte le donne utilizzano nella vita quotidiana, che raccontano 17 storie di abusi. In modo efficace, la mostra renderà dunque più consapevoli che la violenza non è un effetto prodotto dal comportamento delle donne, ma ha cause più profonde che debbono essere indagate e contrastate. ETS Le Colonne, Arte Antica e Contemporanea. La mostra sarà possibile visitarla sino al 3 marzo dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15.30 alle 18,00. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 3791092451 o inviare una mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci