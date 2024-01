LA PUGLIA TEATRALE CON 9 SPETTACOLI IN UNA SETTIMANA DOPO L'EPIFANIA

Da Manfredonia-Teatro Lucio Dalla al comunale di Mesagne, la settimana teatrale dopo l'Epifania riprende in tutto il circuito del TPP con 18 repliche in altrettanti teatri comunali. 9 gli spettacoli in circuitazione: In ogni vita la pioggia deve cadere, con Leo Gullotta e Fabio Grossi (lunedì 8 al Dalla di Manfredonia e martedì 9 al Teatro Italia di Francavilla Fontana, La sorella migliore, con Vanessa Scalera (6 tappe da Lecce Teatro Apollo martedì 9 a Fasano Teatro Kennedy il 10, Bitonto Teatro Traetta l'11, Polignano a Mare Teatro Vignola il 12, Mesagne Teatro Comunale 13, Gioia del Colle Teatro Rossini il 14), Cafoni (Teatro della Polvere) con Michele De Virgilio (il 9 a San Severo Teatro Verdi e il 13 a Fasano Teatro Sociale), La signora della tv il 12 a Massafra Teatro Spadaro con Vincenzo De Lucia , Le bal, con Giancarlo Fares e Sara Valerio (il 9 a Putignano Teatro Comunale), balli dal 1940 al 2001. A Corato Teatro Comunale l'11 e a Nardò il 13 Natale in casa Cupiello. Spettacolo per attore cum figuris (ideazione Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia, regia di Lello Serao) finalista UBU 2023, Il pranzo di Babette con Paolo Panaro e Alexander Romanovsky al Teatro Piccinni di Bari il 13 e il 14; sempre il 13 ad Aradeo Teatro Modugno Sogno di una notte di mezza sbornia con Antonio D'Aprile, a Bitonto Teatro Traetta la danza con L'Arte dello spettatore (domenica 14).

Da ricordare Crazy New Year! Per una settimana, fino al 12 gennaio, biglietti ridottissimi per alcuni spettacoli e città del circuito del Teatro Pubblico Pugliese. Fino alla mezzanotte del 12 gennaio biglietti a 15, 10, 12 e 5 euro.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci