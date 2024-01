Le opere di 4 poeti mesagnesi nella raccolta di poesie "Nuovo ponte dello spirito"

Nel mese di ottobre 2023 è nata l’Antologia poetica bilingue: “NUOVO PONTE DELLO SPIRITO” Novi Sad-Bari, traduzione letterale dal cirillico “НОВИ ДУХОВНИ МОСТ”, a cura di Mila Mihajlović, di Marta Maria Camporeale e di Nataša Bundalo Mikić. L’opera è stata editata dal DNK-Društvo novosadskih književnika – Società degli Scrittori di Novi Sad – dall’Arthiv Vojvodine ed è stata finanziata attraverso il sostegno dell’Amministrazione comunale della città di Novi Sad, dalla Segreteria Provinciale alla Cultura-Informazione pubblica e rapporti con le comunità religiose. La pubblicazione comprende poesie di 20 poeti della Società degli Scrittori di Novi Sad (Vojvodina-Serbia) e di 20 poeti dell’APS “L’Ora blu” (Puglia-Italia).

Fra le presenze dei poeti de “L’Ora blu”, 10 autori sono di Molfetta: Ada De Judicibus Lisena, Zaccaria Gallo, Maria Addamiano, Marco Ignazio de Santis, Gianni Antonio Palumbo, Vito Davoli, Girma Mancini, Isabella Patrizia Bellomo, Roberta Carlucci e Marta Maria Camporeale. Gli altri 10 autori sono di varie province della Puglia. Della BT: Mina Matichecchia, Trani; Angela Di Modugno e Graziella De Cillis, Bisceglie; della provincia di Brindisi (nella foto in alto): Damiano Andriolo, Tiziana Massafra, Francesco Galasso, Davide Daloisio, tutti di Mesagne; Piero Tafuro, San Pancrazio Salentino; Benito D’Agnano, San Vito dei Normanni; solo Stefania Pozzobon è della provincia di Venezia, Torre di Mosto. La foto di Bari in copertina è del molfettese Pantaleo Germinario che ha collaborato nella realizzazione.

È doveroso menzionare anche gli altri poeti Serbi, eccellenze del territorio: Blagoje Baković, Zdenka Valent Belić, Denka Valent, Radovan Vladovan Vlahocić, Zoran Đerić, Gordana Đilas, Igor Mircović, Presidente del Governo della Provincia autonoma di Vojvodina, Milan Micić, Ivan Negrisorac, Presidente della Matika sprska, Selimir Radulović, Direttore della Matika sprska, Nenad Šanonja, Direttore del Centro Culturale Vojvodina e Presidente del DNK, Bojan Samson, Miroslav Aleksić, Djordjo Sladoje, Vladimir Kopcil, Jelena Marićević Balać, Djord Jedespić, Sunčica Radulović Torbica, Joan Baba, Nataša Bundalo Micikć.

La prima presentazione ufficiale dell’opera è avvenuta in Serbia lo scorso dicembre 2023, dove Marta Maria Camporeale è stata ospite con Girma Mancini quale rappresentante dei 20 poeti de “L’Ora blu”. Gli appuntamenti sono stati nelle date del:

6 dicembre – Belgrado presso l’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, promotore dell’evento, Direttore Roberto Cincotta;

7 dicembre – Novi Sad presso la sede della DNK-Društvo novosadskihknjiževnika – Società scrittori di Novi Sad, promotori dell’evento;

8 dicembre – Vranje presso la Sala di rappresentanza del Liceo Bora Stanković, nell’ambito della Colonia internazionale degli scrittori, evento promosso dal Comitato della “Societa Dante Alighieri” di Vranje, Presidente Gaetano Paolillo e dalla JU Narodni univerzitet Vranje, Direttrice Gordana Dimitrijević.

Dunque, Molfetta e tutta la Puglia, attraverso il dono della poesia, si fa pellegrinaggio e incontra una spiritualità senza tempo.

“La poesia è come un pellegrinaggio”, scrivono Zdenka Valent Belić e Mila Mihajlović nell’introduzione del libro. “… Le persone, inoltre, si riconoscono dai loro viaggi, proprio come dai loro versi. Entrambi sono una questione di sensi, di fede, di emozioni, in una parola sola, di spirito, ovvero la parte intelligente dell’essenza umana, capace di unire le genti... La gratitudine con la quale salutiamo questo libro è volta al più importante beneficio di tutti i nostri pellegrinaggi poetici, dai limiti incerti ma incommensurabili.”