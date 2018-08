Fiera Medievale Franca: ecco gli appuntamenti di domenica 26 agosto

Arriveranno da diverse parti della Regione Puglia e dalla vicina Basilicata i gruppi storici che parteciperanno alla seconda giornata della Fiera Medievale Franca a Mesagne. Il raduno è stabilito per le ore 19 di domenica 26 agosto in piazza Orsini del Balzo.

A confermare la presenza oltre al gruppo storico città di Mesagne accompagnato dagli sbandieratori e tamburellisti ci saranno: gruppo storico di Putignano, i Marchesi di Serranova, i gruppi di Altamura, Fragagnano, Pulsano, Leporano, Casamassima e Conversano. Da Bernalda, in provincia di Matera, arriveranno anche i tamburi. Gli archibugieri, invece, saranno di Cava dei Tirreni. Dopo il saluto del Sindaco il corteo si dipanerà per tutto il centro storico. Al ritorno in piazza Orsini si darà avvio alla prima Scacchiera Vivente di Mesagne.

È questa un’altra novità della XV edizione della “Fiera Medievale Franca”. Uno spettacolo che propone una partita di scacchi che verrà giocata da 32 figuranti, adulti e ragazzi, che in abiti medievali si muoveranno su una scacchiera gigante. La partita sarà preceduta da un'affascinante spettacolo medievale e sarà un'opportunità in più per far conoscere questa antica pratica sportiva. La scacchiera a pezzi viventi vuol essere, anche, un tributo all'importante percorso che la cittadinanza mesagnese ha vissuto durante l'inverno. Dopo il fatidico “Scacco Matto” tutto il Corteo medievale proseguirà verso Piazza Porta Grande. Un giro intorno alla villa comunale e poi lo spettacolo dell’attacco alla Torre.