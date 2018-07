Medit Summer Fashion 2018. Il video della presentazione

Nel corso degli anni la manifestazione è diventata l’evento di moda del Sud, fondata su un connubio imprescindibile tra moda ed enogastronomia capace di valorizzare le bellezze del territorio pugliese facilitando l’incontro tra culture, arte, saperi e sapori. Il tema dell’evento sarà “Acqua – Terra – Aria“, filo conduttore tra arte, creatività ed enogastronomia. La manifestazione si terrà in Piazza Orsini del Balzo nel centro storico di Mesagne.

Lo Start di partenza sarà l’inaugurazione del Percorso Enogastronomico il giorno 27 Luglio alle ore 18.30 in Piazza Commmestibili che aprirà uffcialmente il Medit Summer Fahion e si concluderà il 29 Luglio. In piazza orsini del Balzo il 28 Luglio alle ora 20.30 andrà in scena il Fashion Show dedicato per la prima parte agli stilisti emergenti e per la seconda parte ai Brand Pugliesi e di altre Regioni.