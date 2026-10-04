Reati contro gli animali: oltre 3.100 perseguiti dai Carabinieri nel 2026

Diffusi durante la Giornata degli Animali ENPA i nuovi dati dell’Arma: 16.671 controlli e oltre un milione di euro di sanzioni amministrative. Il Patto di San Francesco mette al centro prevenzione, tutela e collaborazione tra istituzioni, scienza e associazioni. Denunciare è il primo passo per proteggere gli animali e fermare la violenza.



Assisi, 4 ottobre 2026 – Sono 3.189 i reati contro gli animali commessi in Italia e perseguiti dai Carabinieri dal 1° gennaio al 1° ottobre 2026. Nello stesso periodo, sono state 12 persone arrestate e 1.097 denunciate. Nei primi nove mesi dell’anno, i controlli sono stati 16.671, con 1.924 illeciti amministrativi, 33 sequestri amministrativi e sanzioni per oltre un milione di euro.



Sono i nuovi dati dell’Arma dei Carabinieri, diffusi durante la Giornata degli Animali ENPA ad Assisi. Numeri che richiamano la necessità di rafforzare la prevenzione e il contrasto agli illeciti contro gli animali e di riconoscere nella crudeltà un segnale di allarme che riguarda l’intera comunità.



«Ringrazio l’Arma dei Carabinieri - con la quale l'ENPA ha rinnovato recentemente un protocollo d'intesa teso a favorire iniziative per la diffusione della cultura del difesa del patrimonio paesaggistico, ambientale e forestale - per il lavoro quotidiano a tutela degli animali e per aver condiviso questi dati durante la Giornata degli Animali ENPA ad Assisi», dichiara Giusy D’Angelo, presidente nazionale ENPA. «Dietro ogni intervento c’è la possibilità di fermare una sofferenza e proteggere una vita. La collaborazione tra istituzioni e associazioni è fondamentale, così come il contributo dei cittadini: denunciare significa permettere alla violenza di emergere e dare alle autorità la possibilità di intervenire. Il Patto di San Francesco vuole rafforzare questa responsabilità condivisa e far nascere nuove collaborazioni concrete per aiutare gli animali».



Nella città di San Francesco, nell’anno dell’ottavo centenario della sua morte, l’Ente Nazionale Protezione Animali riunisce istituzioni, ricercatori e associazioni attorno al Patto di San Francesco, con l’obiettivo di far nascere nuove collaborazioni e progetti concreti per aiutare gli animali.



I dati dell’Arma dei Carabinieri



Dal 1° gennaio al 1° ottobre 2026, i Carabinieri hanno perseguito 3.189 reati contro gli animali e hanno arrestato e denunciato complessivamente 1097 persone.





Dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, l’attività di controllo ha registrato:



* 16.671 controlli;

* 1.924 illeciti amministrativi;

* 33 sequestri amministrativi;

* 1.033.373,53 euro di sanzioni;

* 1.409 persone sanzionate.



Per il 2025, i dati forniti dall’Arma riportano 4.324 reati perseguiti e 1262 persone complessivamente arrestate e denunciate. Le rilevazioni del 2026 coprono soltanto una parte dell’anno: non consentono quindi di dedurre ancora un aumento o una diminuzione rispetto al totale del 2025.



Denunciare è il primo passo per fermare la violenza

Di fronte a un maltrattamento, a un abbandono o a qualsiasi altra forma di violenza contro un animale, segnalare quanto accaduto è fondamentale. Una denuncia può consentire alle autorità di intervenire tempestivamente, mettere l’animale in sicurezza, raccogliere elementi utili alle indagini e impedire che la condotta si ripeta.



Anche quando non si dispone di tutte le informazioni, è importante non restare indifferenti. Chi assiste a un episodio di violenza o sospetta una situazione di maltrattamento può rivolgersi alle forze dell’ordine o alla polizia locale, oppure chiedere supporto alle associazioni di tutela, fornendo, quando possibile, luogo, data, descrizione dei fatti, fotografie, video e altri elementi utili. Questi elementi devono essere raccolti con responsabilità, senza esporsi a rischi e senza affrontare direttamente chi potrebbe rappresentare una minaccia.



Denunciare non significa soltanto difendere il singolo animale coinvolto. Significa contribuire a far emergere fenomeni spesso nascosti, attivare la rete di protezione e richiamare le istituzioni alle proprie responsabilità. Il silenzio, al contrario, può lasciare senza risposta situazioni di sofferenza e consentire che la violenza prosegua.



La crudeltà contro gli animali riguarda tutta la comunità



Per ENPA, il contrasto alla violenza sugli animali deve accompagnarsi a una maggiore attenzione al suo significato sociale. Il maltrattamento richiede una risposta capace di proteggere gli animali coinvolti, impedire che la violenza si ripeta e riconoscere eventuali segnali di rischio anche per le persone.



L’associazione rinnova per questo l’appello affinché la crudeltà contro gli animali sia riconosciuta e valutata come possibile indicatore di pericolosità sociale. Un impegno che richiede collaborazione tra forze dell’ordine, autorità giudiziaria, servizi territoriali, mondo della ricerca e associazioni.



Attraverso i volontari, le guardie zoofile e l’ufficio legale, ENPA contribuisce ogni giorno a far emergere situazioni di maltrattamento, raccogliere segnalazioni, presentare denunce e assicurare assistenza agli animali. Una rete che deve poter contare su strumenti adeguati e su un dialogo costante con le istituzioni.



Il Patto di San Francesco: dalla conoscenza alla prevenzione



È proprio questa collaborazione uno degli obiettivi del Patto di San Francesco, al centro del convegno nazionale “Animali, persone, territorio: l’equilibrio del Creato”, in programma dalle 9 alle 13 all’Hotel Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli.



Il Patto pone al centro il riconoscimento degli animali come esseri senzienti, la tutela della loro integrità fisica e psichica, la prevenzione del maltrattamento e dell’abbandono, l’educazione al rispetto e la responsabilità delle istituzioni e dei servizi territoriali.



Il confronto sulla relazione tra violenza sugli animali e responsabilità sociale trova spazio anche nel tavolo “Dalla tutela ai diritti”, con Cristina Cattaneo, Orlando Paciello, Francesca Sorcinelli, Susanna Penco e Laura Contalbrigo.



L’obiettivo è che dal convegno e dalla collaborazione con i destinatari degli ENPA Awards – Premio San Francesco nascano nuove sinergie per la tutela degli animali. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, anche l’Arma dei Carabinieri riceverà il riconoscimento, ritirato dal Colonnello Stefano Cazora, del Comando Generale dell’Arma e direttore responsabile della rivista di ambiente e territorio dell’Arma #Natura.

La Giornata degli Animali ENPA coinvolge il 3 e 4 ottobre 12 regioni, 48 località e 66 appuntamenti in tutta Italia. Da Assisi, l’appello è a trasformare l’attenzione in un impegno continuativo: non voltarsi dall’altra parte, segnalare e denunciare gli illeciti, proteggere gli animali e intervenire sui segnali di violenza prima che possano ripetersi o aggravarsi.

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