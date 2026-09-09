Sicurezza stradale, Mesagne punta sulla prevenzione: pronto il progetto da 31mila euro per educare e aggiornare

Una forte stretta sui comportamenti a rischio, la sensibilizzazione dei più giovani e un focus aggiornato sulle novità legislative che rivoluzioneranno la mobilità nei prossimi mesi. Il Comune di Mesagne compie un passo decisivo sul fronte della sicurezza stradale promuovendo la candidatura del progetto “Mesagne, Strade Sicure”, un’iniziativa integrata da 31.000 euro pensata per diffondere una nuova cultura del rispetto del Codice della Strada su tutto il territorio cittadino. Il provvedimento, risponde all'avviso di Anci Puglia valido per accedere ai fondi del III, IV e V Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Risorse regionali ben precise che, secondo le direttive ministeriali, dovranno essere destinate esclusivamente a interventi "immateriali": niente asfalto o interventi strutturali, ma campagne educative, informazione capillare e presenza attiva tra la gente. Ed è proprio la prevenzione integrata la vera anima dell'iniziativa elaborata dall'Area V (Sviluppo Economico e Rapporti Istituzionali) in stretta sinergia con l'Area IX della Polizia Locale. Il piano d'azione si sviluppa lungo quattro direttrici strategiche e ambiziose:

Formazione della Polizia Locale: corsi dedicati agli agenti per recepire tempestivamente le ultime modifiche e riforme del Codice della Strada firmate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Educativa di strada per i giovani: interventi mirati e incontri sul campo per arginare le condotte pericolose al volante e alla guida dei due ruote, coinvolgendo direttamente le fasce d'età più esposte.

Sensibilizzazione della cittadinanza: iniziative pubbliche destinate a tutta la popolazione per promuovere una responsabilità condivisa negli spazi urbani.

Campagna di comunicazione social e digitale: una diffusione capillare guidata dal claim "Mesagne, Strade Sicure" attraverso manifesti civici, contenuti multimediali e video esplicativi distribuiti sui canali web dell'Ente.

L'operazione finanziaria vede l'Amministrazione comunale pronta a fare la propria parte: a fronte dell'importo complessivo di 31.000 euro, il Comune coprirà la quota di cofinanziamento del 20% (pari a 6.200 euro) mediante valorizzazione del personale dipendente impegnato nelle varie fasi delle attività. Se il progetto riceverà il via libera definitivo dai tavoli regionali, Mesagne si candiderà a diventare uno dei modelli di riferimento in Puglia per la sicurezza della circolazione, scommettendo ancora una volta sulla formazione civica e sulla consapevolezza di chi vive e attraversa la città ogni giorno.

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