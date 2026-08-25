Lavori alla rete elettrica e ripristini stradali: il punto sui cantieri

Proseguono a ritmo serrato gli interventi di ammodernamento e potenziamento della rete elettrica condotti da E-Distribuzione sul territorio comunale di Fasano. Un piano strategico fondamentale per stabilizzare la linea energetica ed eliminare gli sbalzi di tensione a beneficio di tutta la comunità.

Per fare chiarezza sullo stato dell'arte dei cantieri, illustrare la programmazione dei ripristini stradali e tracciare un quadro puntuale delle opere dedicate alla frazione di Montalbano, interviene l’Assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Giacomo Cisternino.

«Siamo perfettamente consapevoli dei disagi che questi scavi generano quotidianamente sulla nostra viabilità - dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Giacomo Cisternino -. Tuttavia, si tratta di opere infrastrutturali non più rimandabili per la sicurezza dei servizi essenziali del nostro territorio. A questo proposito, sono in costante e diretto contatto con i vertici di E-Distribuzione, che ringrazio per la proficua sinergia istituzionale e la disponibilità al confronto per coordinare i cantieri riducendo al minimo l'impatto sulla cittadinanza. Come già programmato, la settimana prossima inizierà il ripristino del manto stradale definitivo. L'Amministrazione Comunale monitora costantemente i cantieri con i propri uffici tecnici: abbiamo concordato un cronoprogramma stringente affinché le arterie interessate vengano completamente rimesse a nuovo con la stesa dell'asfalto e la nuova segnaletica, restituendo decoro e sicurezza a tutta la zona».

I lavori, pur comportando temporanei disagi al traffico, sono necessari per garantire un servizio elettrico efficiente e sicuro nel tempo. Dopo la fase di scavo e posa dei cavi, si sta rispettando il fisiologico periodo di assestamento del terreno prima della stesa dell'asfalto definitivo.

Di seguito il dettaglio delle arterie interessate dagli interventi e dai prossimi ripristini:

Via XXIV Maggio: scavi e posa cavi terminati; concluso l'assestamento tecnico, l' asfalto definitivo partirà a inizio settembre .

scavi e posa cavi terminati; concluso l'assestamento tecnico, l' . Via Calatafimi: interventi di scavo conclusi e successivo ripristino totale.

interventi di scavo conclusi e successivo ripristino totale. Via V. Carparelli: cantiere per potenziamento della rete e completo rifacimento del manto.

cantiere per potenziamento della rete e completo rifacimento del manto. Via Teano: lavori infrastrutturali programmati con successiva riasfaltatura.

lavori infrastrutturali programmati con successiva riasfaltatura. Via Re di Puglia: interventi alla linea elettrica e ripristino integrale della carreggiata.

interventi alla linea elettrica e ripristino integrale della carreggiata. Via A. Rosato: scavi di ammodernamento e rifacimento stradale definitivo.

scavi di ammodernamento e rifacimento stradale definitivo. Via Maroncelli: posa dei nuovi cavi e posa del tappeto d'asfalto finale.

L'attenzione dell'Amministrazione resta alta anche sulle frazioni. A Montalbano è stata definita una programmazione mirata per rispondere alle concrete esigenze dei residenti:

Viabilità e strade: al via una serie di interventi di manutenzione ordinaria che riqualificheranno tre arterie fondamentali: via Calatafimi, via Allegretti e via Fratelli Bandiera. Servizi al cittadino: avviati immediatamente i lavori per la ristrutturazione integrale dei servizi igienici presso il cimitero comunale di Montalbano-Speziale. Un intervento doveroso di civiltà e decoro per l'accoglienza e il rispetto dei luoghi di memoria.

L’Amministrazione Comunale ringrazia i cittadini e gli automobilisti per la pazienza e chiede la massima collaborazione nel rispetto delle modifiche temporanee alla viabilità necessarie per lo svolgimento dei lavori.

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