Incidente notturno in Via Punta Penne: intervengono i Vigili del Fuoco di Brindisi In evidenza
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Una notte movimentata quella appena trascorsa in via Punta Penne, dove una squadra dei vigili del fuoco di Brindisi è stata chiamata a intervenire per un incidente stradale che ha coinvolto una Peugeot 206 con a bordo tre passeggeri.
L’allarme è scattato nelle ore notturne, quando la vettura è rimasta coinvolta in un sinistro le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto all’estrazione dei tre occupanti dall’abitacolo, operazione delicata e fondamentale per garantire la loro sicurezza.
Immediato è stato anche l’intervento del personale sanitario, presente con due ambulanze, che ha preso in carico i feriti per fornire le prime cure sul luogo dell’incidente e verificare le loro condizioni di salute. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte ha riportato lesioni critiche, ma il trasporto in ospedale è stato comunque necessario per ulteriori accertamenti.
Oltre all’assistenza ai feriti, i vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dell’area circostante, impedendo possibili rischi derivanti dal traffico o dalla presenza di materiali pericolosi a seguito del sinistro. L’intervento si è concluso con la rimozione di detriti e la riapertura della strada al normale transito.
Le forze dell’ordine stanno ora svolgendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Intanto, la comunità locale esprime vivo apprezzamento per la pronta e professionale risposta dei vigili del fuoco e del personale sanitario, che hanno lavorato con efficienza e dedizione in condizioni difficili.
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