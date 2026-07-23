Allerta gialla per le prossime ore sul Salento: la Protezione Civile regionale lancia l’allarme meteo

Un brusco cambiamento del tempo sta per interessare il Salento nelle prossime ore. La Protezione Civile della Regione Puglia ha infatti diramato un bollettino di allerta gialla, mettendo in guardia i cittadini e le autorità locali circa condizioni meteorologiche avverse. Secondo il bollettino ufficiale, il territorio pugliese meridionale sarà interessato da precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati variabili da deboli a puntualmente moderati. Le restanti zone della regione vedranno invece piogge isolate, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, con cumulati complessivamente deboli. Il cambiamento climatico si accompagna a una diminuzione delle temperature massime, che in alcune località potrà risultare sensibile, andando a spezzare la continuità delle giornate calde tipiche della stagione. A peggiorare ulteriormente le condizioni meteo saranno i venti settentrionali, che si prevede soffieranno forti fino a rinforzi intensi, tali da raggiungere anche l’intensità di burrasca. L’allerta ha quindi lo scopo di prevenire eventuali disagi e rischi, invitando la popolazione a prestare attenzione durante gli spostamenti e nel gestire situazioni che potrebbero diventare critiche, come allagamenti improvvisi o caduta di rami. Rafforzata anche la vigilanza sui territori più vulnerabili, dove il combinato disposto di pioggia e vento potrebbe causare danni a infrastrutture e coltivazioni. Questo quadro meteorologico sottolinea ancora una volta la necessità di mantenere alta la soglia di attenzione e collaborazione tra cittadini, enti locali e forze di protezione civile. Solo attraverso una risposta coordinata sarà possibile affrontare al meglio queste fasi di maltempo, limitandone le conseguenze. Si raccomanda quindi di seguire gli aggiornamenti e le indicazioni ufficiali e di adottare comportamenti prudenti nelle prossime ore, soprattutto nelle zone del Salento maggiormente esposte agli eventi atmosferici previsti. In conclusione, il cuore del tacco d’Italia si prepara a vivere un periodo di instabilità, con pioggia, vento sostenuto e temperature in calo, elementi da non sottovalutare in un contesto climatico spesso imprevedibile. La Protezione Civile regionale conferma così il suo ruolo fondamentale nel monitoraggio e nella comunicazione tempestiva di questi fenomeni, indispensabile per la sicurezza della comunità locale.

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