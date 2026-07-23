Allerta gialla per le prossime ore sul Salento: la Protezione Civile regionale lancia l’allarme meteo
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Un brusco cambiamento del tempo sta per interessare il Salento nelle prossime ore. La Protezione Civile della Regione Puglia ha infatti diramato un bollettino di allerta gialla, mettendo in guardia i cittadini e le autorità locali circa condizioni meteorologiche avverse. Secondo il bollettino ufficiale, il territorio pugliese meridionale sarà interessato da precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati variabili da deboli a puntualmente moderati. Le restanti zone della regione vedranno invece piogge isolate, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, con cumulati complessivamente deboli. Il cambiamento climatico si accompagna a una diminuzione delle temperature massime, che in alcune località potrà risultare sensibile, andando a spezzare la continuità delle giornate calde tipiche della stagione. A peggiorare ulteriormente le condizioni meteo saranno i venti settentrionali, che si prevede soffieranno forti fino a rinforzi intensi, tali da raggiungere anche l’intensità di burrasca. L’allerta ha quindi lo scopo di prevenire eventuali disagi e rischi, invitando la popolazione a prestare attenzione durante gli spostamenti e nel gestire situazioni che potrebbero diventare critiche, come allagamenti improvvisi o caduta di rami. Rafforzata anche la vigilanza sui territori più vulnerabili, dove il combinato disposto di pioggia e vento potrebbe causare danni a infrastrutture e coltivazioni. Questo quadro meteorologico sottolinea ancora una volta la necessità di mantenere alta la soglia di attenzione e collaborazione tra cittadini, enti locali e forze di protezione civile. Solo attraverso una risposta coordinata sarà possibile affrontare al meglio queste fasi di maltempo, limitandone le conseguenze. Si raccomanda quindi di seguire gli aggiornamenti e le indicazioni ufficiali e di adottare comportamenti prudenti nelle prossime ore, soprattutto nelle zone del Salento maggiormente esposte agli eventi atmosferici previsti. In conclusione, il cuore del tacco d’Italia si prepara a vivere un periodo di instabilità, con pioggia, vento sostenuto e temperature in calo, elementi da non sottovalutare in un contesto climatico spesso imprevedibile. La Protezione Civile regionale conferma così il suo ruolo fondamentale nel monitoraggio e nella comunicazione tempestiva di questi fenomeni, indispensabile per la sicurezza della comunità locale.
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