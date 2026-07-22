Mesagne. Fuochi della festa patronale: Delli Noci difende la tradizione. Sono un patrimonio culturale da tutelare

​La festa patronale di Mesagne in onore della Madonna del Carmine non è un semplice evento a calendario, né un mero intrattenimento estivo da aggiornare secondo le mode del momento. È il cuore della nostra identità collettiva, il momento in cui storia, fede e cultura di un popolo si riflettono in riti tramandati da generazioni.

​Le cicliche esternazioni che puntualmente ogni anno arrivano in coincidenza della festa meritano una risposta priva di demagogia.

​Definire i fuochi d'artificio "culturalmente superati" significa ignorare la storia del Mezzogiorno e della Puglia. Nella tradizione barocca l'arte pirotecnica e le luminarie sono pilastri della festa meridionale, nati per tradurre visivamente concetti teologici complessi. Il fuoco d'artificio non è "rumore fine a se stesso", ma la rappresentazione della luce divina che vince le tenebre, della gioia comunitaria che sale al cielo e del ringraziamento visibile e udibile da ogni angolo della città, anche da chi è costretto a letto dalla malattia e partecipa alla festa vedendone e ascoltandone i bagliori.

​La pirotecnica italiana — e in particolare pugliese e campana — è un'arte immateriale riconosciuta e tutelata a livello internazionale. Dietro a quella "mezz'ora" ci sono mesi di lavoro di maestri artigiani che tramandano tecniche da secoli. Liquidare questo patrimonio come "inutile fumo" non è onesto.

​Sostenere che "il costo di ogni singolo botto potrebbe sostenere un pasto per chi è in difficoltà" è un classico esempio di populismo.

​Il Comitato Feste Patronali non è un ente speculativo né un'associazione umanitaria, ma un gruppo di volontari che lavorano gratuitamente tutto l'anno per rendere bella la festa patronale, a beneficio dei credenti, del commercio locale, del turismo e della coesione sociale di Mesagne. Una città viva e attrattiva produce ricchezza che poi si traduce anche in welfare e sostegno ai bisognosi.

​La carità non esclude la bellezza: con questa logica dovremmo tagliare i fondi a qualsiasi attività culturale, sportiva o teatrale del Comune per devolverli interamente alla beneficenza. Una comunità sana ha bisogno sia del pane che delle rose (e dei fuochi). La solidarietà a Mesagne si fa ogni giorno attraverso le istituzioni, le parrocchie e le associazioni, non mortificando l'unico momento di gioia collettiva annuale.

​Ostentare la scelta di non donare più al Comitato Feste Patronali, usata quasi come un invito implicito ai cittadini, è un atto irresponsabile. Il Comitato garantisce la sicurezza, l'ordine, le bande musicali, le luminarie e la dignità della festa. Sottrarre risorse significa voler spegnere la festa stessa, colpendo non i "botti", ma l'intero tessuto sociale e la devozione dei mesagnesi verso la propria Patrona.

​Essere "Capitale della Cultura" significa proteggere le radici, e chiedere l'abolizione dei fuochi è l'opposto: la vera maturità culturale non sta nell'omologarsi a un modernismo sterile che cancella le peculiarità locali, ma nel saper innovare nella tradizione senza distruggerla. Significa valorizzare l'arte pirotecnica, magari ricercando spettacoli a basso impatto acustico se economicamente fattibili (e non donare mortificherebbe anche questa possibilità), senza rinunciare alla spettacolarità del cielo illuminato.

​Le alternative proposte (ologrammi, droni) hanno costi insostenibili per le casse dei comitati e non possiedono lo stesso calore ed impatto emotivo di una tradizione secolare.

​La Festa della Madonna del Carmine appartiene al popolo di Mesagne e viene tramandata così com'è da secoli; noi siamo di passaggio, un piccolo flash che brilla pochi secondi, e non abbiamo alcun diritto di rovinarla.

​I fuochi d'artificio continueranno a illuminare la nostra cupola e i volti di bambini, anziani, credenti e non credenti uniti sotto lo stesso cielo.

​Il confronto è sempre ben accetto se volto a migliorare sicurezza, sostenibilità e inclusività dell'evento, ma la pretesa di cancellare i fuochi d'artificio per decreto o per referendum popolare rimarrà, fortunatamente per la storia di Mesagne, solo un colpo a salve.

​Del resto, a livello internazionale e nazionale, la pirotecnica non viene tutelata come un semplice prodotto industriale, ma come un patrimonio culturale immateriale, un'arte artigianale e un elemento identitario indissolubile. L'UNESCO ha inserito nella sua Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità diverse festività in cui la pirotecnica è centrale e insostituibile.

​Molti Stati, tra cui l'Italia, hanno sviluppato leggi e registri specifici: a livello regionale molte Regioni (Sicilia, Campania, Puglia, Abruzzo) hanno istituito i Registri del Patrimonio Immateriale (REI), tutelando i riti del fuoco e le feste patronali storiche come beni demoetnoantropologici.

​La Regione Puglia tutela in modo specifico le Feste Patronali e i loro elementi — inclusi esplicitamente fuochi pirotecnici, bande musicali e luminarie. Ipotizzare la soppressione dei fuochi d'artificio è quindi in aperto contrasto non solo con il sentimento popolare, ma con le stesse leggi regionali.

​In particolare, la Legge Regionale n. 1 del 2025, promulgata dal Presidente della Regione Puglia, rappresenta una svolta storica: ha modificato e integrato la legge quadro sui beni culturali (L.R. n. 17/2013), introducendo l'Articolo 24-sexies dedicato alla "Valorizzazione delle Feste Patronali, degli usi, dei costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali".

​La legge riconosce ufficialmente le Feste Patronali pugliesi come espressione del patrimonio culturale immateriale regionale e strumenti di coesione sociale e identità locale. Il testo e i relativi atti attuativi (come la Delibera di Giunta n. 512) specificano che la tutela e i contributi regionali sono destinati proprio a sostenere le spese vive delle feste, menzionando esplicitamente fuochi pirotecnici, complessi bandistici e luminarie artistiche.

​In base a questa legge, la Regione Puglia ha istituito una sezione speciale dell'Inventario del Patrimonio Immateriale. La Festa Patronale della Madonna del Carmine di Mesagne è iscritta in questo registro ufficiale, tutelata a livello giuridico e inserita nel Calendario Regionale Ufficiale delle Feste Patronali per la promozione turistica e culturale della Puglia.

​Nel portale "CartApulia" (Carta dei Beni Culturali della Puglia) la nostra Festa Patronale è catalogata e protetta insieme alle manifestazioni storiche che integrano i fuochi tradizionali. In questo database dell'Assessorato alla Cultura lo sparo dei fuochi non è registrato come "disagio", ma come valore demoetnoantropologico immateriale da tramandare alle future generazioni.





​Giovanni Delli Noci

(già assessore e componente dell'attuale Comitato Feste Patronali di Mesagne)

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