Mesagne. Fuochi della festa patronale: Delli Noci difende la tradizione. Sono un patrimonio culturale da tutelare
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
La festa patronale di Mesagne in onore della Madonna del Carmine non è un semplice evento a calendario, né un mero intrattenimento estivo da aggiornare secondo le mode del momento. È il cuore della nostra identità collettiva, il momento in cui storia, fede e cultura di un popolo si riflettono in riti tramandati da generazioni.
Le cicliche esternazioni che puntualmente ogni anno arrivano in coincidenza della festa meritano una risposta priva di demagogia.
Definire i fuochi d'artificio "culturalmente superati" significa ignorare la storia del Mezzogiorno e della Puglia. Nella tradizione barocca l'arte pirotecnica e le luminarie sono pilastri della festa meridionale, nati per tradurre visivamente concetti teologici complessi. Il fuoco d'artificio non è "rumore fine a se stesso", ma la rappresentazione della luce divina che vince le tenebre, della gioia comunitaria che sale al cielo e del ringraziamento visibile e udibile da ogni angolo della città, anche da chi è costretto a letto dalla malattia e partecipa alla festa vedendone e ascoltandone i bagliori.
La pirotecnica italiana — e in particolare pugliese e campana — è un'arte immateriale riconosciuta e tutelata a livello internazionale. Dietro a quella "mezz'ora" ci sono mesi di lavoro di maestri artigiani che tramandano tecniche da secoli. Liquidare questo patrimonio come "inutile fumo" non è onesto.
Sostenere che "il costo di ogni singolo botto potrebbe sostenere un pasto per chi è in difficoltà" è un classico esempio di populismo.
Il Comitato Feste Patronali non è un ente speculativo né un'associazione umanitaria, ma un gruppo di volontari che lavorano gratuitamente tutto l'anno per rendere bella la festa patronale, a beneficio dei credenti, del commercio locale, del turismo e della coesione sociale di Mesagne. Una città viva e attrattiva produce ricchezza che poi si traduce anche in welfare e sostegno ai bisognosi.
La carità non esclude la bellezza: con questa logica dovremmo tagliare i fondi a qualsiasi attività culturale, sportiva o teatrale del Comune per devolverli interamente alla beneficenza. Una comunità sana ha bisogno sia del pane che delle rose (e dei fuochi). La solidarietà a Mesagne si fa ogni giorno attraverso le istituzioni, le parrocchie e le associazioni, non mortificando l'unico momento di gioia collettiva annuale.
Ostentare la scelta di non donare più al Comitato Feste Patronali, usata quasi come un invito implicito ai cittadini, è un atto irresponsabile. Il Comitato garantisce la sicurezza, l'ordine, le bande musicali, le luminarie e la dignità della festa. Sottrarre risorse significa voler spegnere la festa stessa, colpendo non i "botti", ma l'intero tessuto sociale e la devozione dei mesagnesi verso la propria Patrona.
Essere "Capitale della Cultura" significa proteggere le radici, e chiedere l'abolizione dei fuochi è l'opposto: la vera maturità culturale non sta nell'omologarsi a un modernismo sterile che cancella le peculiarità locali, ma nel saper innovare nella tradizione senza distruggerla. Significa valorizzare l'arte pirotecnica, magari ricercando spettacoli a basso impatto acustico se economicamente fattibili (e non donare mortificherebbe anche questa possibilità), senza rinunciare alla spettacolarità del cielo illuminato.
Le alternative proposte (ologrammi, droni) hanno costi insostenibili per le casse dei comitati e non possiedono lo stesso calore ed impatto emotivo di una tradizione secolare.
La Festa della Madonna del Carmine appartiene al popolo di Mesagne e viene tramandata così com'è da secoli; noi siamo di passaggio, un piccolo flash che brilla pochi secondi, e non abbiamo alcun diritto di rovinarla.
I fuochi d'artificio continueranno a illuminare la nostra cupola e i volti di bambini, anziani, credenti e non credenti uniti sotto lo stesso cielo.
Il confronto è sempre ben accetto se volto a migliorare sicurezza, sostenibilità e inclusività dell'evento, ma la pretesa di cancellare i fuochi d'artificio per decreto o per referendum popolare rimarrà, fortunatamente per la storia di Mesagne, solo un colpo a salve.
Del resto, a livello internazionale e nazionale, la pirotecnica non viene tutelata come un semplice prodotto industriale, ma come un patrimonio culturale immateriale, un'arte artigianale e un elemento identitario indissolubile. L'UNESCO ha inserito nella sua Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità diverse festività in cui la pirotecnica è centrale e insostituibile.
Molti Stati, tra cui l'Italia, hanno sviluppato leggi e registri specifici: a livello regionale molte Regioni (Sicilia, Campania, Puglia, Abruzzo) hanno istituito i Registri del Patrimonio Immateriale (REI), tutelando i riti del fuoco e le feste patronali storiche come beni demoetnoantropologici.
La Regione Puglia tutela in modo specifico le Feste Patronali e i loro elementi — inclusi esplicitamente fuochi pirotecnici, bande musicali e luminarie. Ipotizzare la soppressione dei fuochi d'artificio è quindi in aperto contrasto non solo con il sentimento popolare, ma con le stesse leggi regionali.
In particolare, la Legge Regionale n. 1 del 2025, promulgata dal Presidente della Regione Puglia, rappresenta una svolta storica: ha modificato e integrato la legge quadro sui beni culturali (L.R. n. 17/2013), introducendo l'Articolo 24-sexies dedicato alla "Valorizzazione delle Feste Patronali, degli usi, dei costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali".
La legge riconosce ufficialmente le Feste Patronali pugliesi come espressione del patrimonio culturale immateriale regionale e strumenti di coesione sociale e identità locale. Il testo e i relativi atti attuativi (come la Delibera di Giunta n. 512) specificano che la tutela e i contributi regionali sono destinati proprio a sostenere le spese vive delle feste, menzionando esplicitamente fuochi pirotecnici, complessi bandistici e luminarie artistiche.
In base a questa legge, la Regione Puglia ha istituito una sezione speciale dell'Inventario del Patrimonio Immateriale. La Festa Patronale della Madonna del Carmine di Mesagne è iscritta in questo registro ufficiale, tutelata a livello giuridico e inserita nel Calendario Regionale Ufficiale delle Feste Patronali per la promozione turistica e culturale della Puglia.
Nel portale "CartApulia" (Carta dei Beni Culturali della Puglia) la nostra Festa Patronale è catalogata e protetta insieme alle manifestazioni storiche che integrano i fuochi tradizionali. In questo database dell'Assessorato alla Cultura lo sparo dei fuochi non è registrato come "disagio", ma come valore demoetnoantropologico immateriale da tramandare alle future generazioni.
Giovanni Delli Noci
(già assessore e componente dell'attuale Comitato Feste Patronali di Mesagne)
---------------
Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.
Per scriverci e interagire con la redazione contattaci