Stazioni ferroviarie blindate e treni sotto la lente d'ingrandimento nel fine settimana. È scattata un'operazione straordinaria di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, che ha presidiato con decisione gli scali di Brindisi e San Pietro Vernotico. L'obiettivo? Ripristinare l'ordine e la serenità lungo una delle tratte locali più calde del weekend, finita di recente al centro di numerose segnalazioni. Da qualche tempo, infatti, il sabato sera si ripeteva lo stesso copione: decine di giovanissimi prendevano d'assalto i treni locali per raggiungere il capoluogo partendo dai comuni limitrofi. Quello che doveva essere un semplice viaggio verso il divertimento del fine settimana si trasformava però, troppo spesso, in un problema di ordine pubblico. La massiccia concentrazione di ragazzi sulle banchine e a bordo dei vagoni aveva iniziato a generare forti disagi all'utenza ordinaria. Schiamazzi, spintoni e, cosa ben più grave, condotte imprudenti e al limite del pericolo, che mettevano a rischio non solo la sicurezza degli altri viaggiatori, ma la stessa incolumità dei ragazzi. Per arginare il fenomeno, il Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise ha messo in campo un piano di vigilanza straordinaria. Gli agenti della Polfer di Brindisi, supportati attivamente dal personale di FS Security, hanno presidiato i due scali ferroviari durante le ore più critiche. I controlli non si sono limitati alle banchine e alle sale d'attesa: le divise hanno viaggiato a bordo dei treni che collegano San Pietro Vernotico a Brindisi, monitorando la situazione vagone per vagone. Un pattugliamento costante che ha garantito la corretta fruizione dei trasporti e restituito tranquillità ai pendolari. Il bilancio di questo fine settimana è decisamente positivo. La presenza visibile e costante della Polizia di Stato ha fatto da efficace deterrente, permettendo di gestire senza incidenti il consistente afflusso di giovani ed evitando sul nascere qualsiasi situazione di criticità. La nota dei pendolari: "Finalmente si respira un'aria diversa. Viaggiare il sabato sera era diventato stressante, vedere gli agenti a bordo dà tutta un'altra sicurezza." I controlli, fanno sapere dalle forze dell'ordine, non si fermeranno qui: il dispositivo di sicurezza resterà attivo e proseguirà anche nelle prossime settimane, per assicurare che il treno torni a essere solo un mezzo di trasporto sicuro e non il teatro di bravate pericolose.

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