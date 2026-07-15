“Emergenza nei nuclei nautici dei Vigili del fuoco: la Uil Fp Puglia denuncia la grave carenza di personale”

La Uil Fp Vigili del fuoco della Puglia lancia un allarme che non lascia spazio a interpretazioni: nel settore nautico dei comandi di Bari, Brindisi e Taranto si registra una grave carenza di personale, aggravata dalla recente soppressione di due turni operativi. Una decisione che, secondo il sindacato, sta mettendo in seria difficoltà l’intero dispositivo di soccorso tecnico urgente lungo le coste pugliesi, dove la tempestività degli interventi è un requisito essenziale.

La sigla sindacale denuncia che la questione non sarebbe mai stata affrontata con la necessaria determinazione dall’amministrazione. A complicare ulteriormente il quadro, la gestione dei richiami in servizio straordinario sarebbe stata limitata ai turni rimasti attivi, lasciando scoperti quelli soppressi e impedendo qualsiasi recupero della piena capacità operativa. Una scelta che, secondo la Uil Fp, produce conseguenze “estremamente preoccupanti” per la sicurezza dei territori costieri.

Il risultato è un sistema che, quando uno dei nuclei nautici non è operativo, costringe l’altro a coprire aree vastissime. Se Bari è fermo, Brindisi deve garantire il soccorso lungo la costa barese, nella provincia Bat, sul litorale foggiano e fino al Gargano: un territorio enorme, con tempi di percorrenza incompatibili con l’immediatezza richiesta dal soccorso tecnico urgente. L’eventualità di un intervento da Brindisi fino al Gargano comporterebbe ore di navigazione, un impiego straordinario di personale e un incremento significativo dei costi di carburante.

La situazione si ribalta quando è Brindisi a non essere operativo: in quel caso tocca al nucleo di Bari coprire l’intero tratto costiero brindisino fino alla provincia di Lecce, con le stesse criticità in termini di efficienza, rapidità e sostenibilità del servizio. Anche Taranto, secondo la Uil Fp, vive una condizione non meno problematica, con organici insufficienti e un dispositivo nautico che fatica a garantire continuità operativa.

Il sindacato chiede un intervento immediato: ripristino dei turni soppressi, potenziamento degli organici e una revisione della gestione dei richiami straordinari. Senza una programmazione adeguata, avverte la Uil Fp, la Puglia rischia di non riuscire più a garantire un presidio di sicurezza all’altezza della complessità del suo territorio costiero.

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