Parte la “Ciurma Verde” di Porto Rubino

È questo il messaggio della “Ciurma Verde” di Porto Rubino, che inizia ufficialmente la sua attività durante le serate evento a Taranto, Savelletri e Otranto, rispettivamente il 14, il 16 e il 18 luglio 2026.

Il concetto è chiaro: la musica e l’ambiente sono due facce della stessa medaglia. Si può godere della bella musica rispettando il mare e l’ambiente.

Il progetto nasce da una comunione di intenti tra Porto Rubino, festival del mare e della musica ideato e diretto dal cantautore Renzo Rubino, che negli anni ha raccontato il profondo legame tra musica, mare e territorio, e Legambiente Puglia, da sempre impegnata nella tutela dell’ambiente e nella promozione della sostenibilità e del rispetto della natura.

La “Ciurma Verde”, quindi, è il gruppo di Legambiente che aiuterà il pubblico a partecipare, in maniera “sostenibile”, ai concerti di Porto Rubino: non si tratta solo di spiegare come differenziare correttamente i rifiuti, ma contribuire in maniera attiva tutti il giorno e tutti i giorni a migliorare la nostra vita e il nostro mondo. In questo modo si entra di diritto nella “Ciurma Verde”, una élite ambientale pronta a partecipare ad eventi sostenibili e musicali che si svolgeranno in Puglia.

Per “salire a bordo della Ciurma Verde” basta scansionare il qrcode allegato e seguire le istruzioni.

“Lascia il segno giusto, non lasciare tracce”.

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