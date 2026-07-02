Goletta Verde in Puglia per i suoi primi 40 anni
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Dal 3 all’8 luglio 2026 Goletta Verde è in Puglia per festeggiare i suoi 40 anni di attività per il mare l’ecosistema marino.
Dal 3 al 4 luglio Goletta sarà ormeggiata nel porto di Monopoli, mentre dal 5 all’8 luglio sarà nel porto di Brindisi.
Come sempre, tanti eventi saranno organizzati in queste date. Per partecipare, bisogna accreditarsi inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Qui sotto, il programma:
IL PROGRAMMA DI GOLETTA VERDE A MONOPOLI E POLIGNANO A MARE
Venerdì 3 luglio
Ore 17.00 | presso la Capitaneria di Porto di Monopoli, Largo Fontanelle 12/A | Incontro pubblico “Giù le mani dalla costa. Tutela del litorale, contrasto all’abusivismo e prevenzione del dissesto idrogeologico.”
Intervengono:
Daniela Salzedo, direttrice Legambiente Puglia
Marzia Mattioli, portavoce Goletta Verde
Giovanni Melchiorre, Geologo
Gennaro Moccia, Tenente di Vascello della Capitaneria di Porto
Sabato 4 luglio
Ore 8:30 | Lama Monachile, Polignano a Mare (BA) | Pulizia dei fondali, insieme ai sub del gruppo Scuba family e a Francesco Tricase, nell’ambito del progetto con Ecotyre per la pulizia e raccolta straordinaria dei PFU in mare
L’iniziativa rientra nelle anticipazioni della campagna Puliamo il Mondo e sancisce la collaborazione con Ecotyre. Da tempo, con i Circoli di Legambiente sul territorio, si sta attuando una bonifica di questo spazio acqueo. Infatti, fino a qualche anno fa, nei pressi della statua di Domenico Modugno vi era un gommista che lasciava le gomme usate fuori e i ragazzini, di notte, le smaltivano. Questo è avvenuto per 40 anni.
Ore 17:30 | a bordo di Goletta Verde, ormeggiata nei pressi della Capitaneria di Porto a Monopoli | Laboratori didattici “Alla scoperta del mare”
Vi aspettiamo per un viaggio alla scoperta del nostro mare, delle specie che vi abitano e dei rischi per la biodiversità. Come riconosciamo le tracce dei nidi delle tartarughe Caretta caretta? Quali azioni possiamo mettere in campo per proteggere la straordinaria ricchezza degli ecosistemi marini? Lo scopriremo insieme, attraverso un'esperienza di apprendimento coinvolgente e stimolante!
I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti e tutte!
Per info e prenotazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
IL PROGRAMMA DI GOLETTA VERDE A BRINDISI
Domenica 5 luglio
Ore 19.00 | Giardino dell’ex convento di Santa Chiara, in vico Santa Chiara | Festa per i 40 anni di Goletta Verde
Legambiente festeggia i quarant’anni di Goletta Verde, la storica campagna di ambientalismo scientifico che dal 1986 solca i mari italiani e il Mediterraneo per monitorare la qualità delle acque, difendere le coste, denunciare illegalità e aggressioni ambientali, promuovere partecipazione e cittadinanza attiva.
Lunedì 6 luglio
Ore 9.00 | Scala virgiliana, Viale Regina Margherita | L’incontro tra le Golette Catholica e Oloferne
Da 40 anni controcorrente – Buon compleanno Goletta Verde
L’incontro tra le Golette Catholica e Oloferne, storiche imbarcazioni coinvolte nella campagna Goletta Verde, per celebrare la 40esima edizione della campagna di Legambiente.
Intervengono:
Luigi Amitrano, comandante della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Brindisi
Fabio Tarantino, presidente provincia di Lecce
Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente
Daniela Salzedo, presidente Legambiente Puglia
Luigi Amitrano, Comandante della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Brindisi
Martedì 7 luglio
Ore 10.30 | presso l'ex Convento Santa Chiara | Convegno "Mediterraneo, mare di pace. Rinnovabili, transizione ecologica e cooperazione tra i popoli"
Saluti:
Avv. Francesco Mastro, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale*
Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi
Modera
Laura Brambilla, portavoce Goletta Verde
Intervengono:
Riccardo Amirante, PoliBA
Gaetano Evangelisti, Enel
Beppe Bratta, presidente Regionale del Distretto Produttivo Pugliese delle Energie Rinnovabili e dell'Efficienza Energetica “La Nuova Energia”
Eugenio Di Sciascio, assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro della Regione Puglia*
Antonio De Caro, presidente Regione Puglia*
Conclusioni:
Stefano Ciafani, presidente Legambiente nazionale
Mercoledì 8 luglio
Ore 10.30 | presso Salone Autorità Portuale, Piazza Vittorio Emanuele II, 7 | Conferenza stampa di presentazione dei risultati del monitoraggio di Goletta Verde e Goletta dei Laghi in Puglia
Saluti:
Avv. Francesco Mastro, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale*
Contrammiraglio Donato De Carolis, Comandante della Direzione Marittima di Puglia e Basilicata Jonica
Intervengono:
Daniela Salzedo, presidente Legambiente Puglia
Debora Ciliento, assessore Regionale Ambiente e Clima
Vito Bruno, Arpa Puglia
Laura Brambilla, portavoce Goletta Verde
Marco Paolilli, responsabile coordinamento Area 3 – CONOU
*In attesa di conferma
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