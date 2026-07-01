Mesagne regolamenta la movida estiva: chiusure serali e nuove regole per traffico e sosta nel centro storico

Con l’arrivo dell’estate, Mesagne si prepara a gestire l’intensa movida che anima il centro storico, piazza Vittorio Emanuele II e via Tenente Ugo Granafei. Intanto, ieri mattina il sindaco Francesco Rogoli ha presentato il cartellone degli eventi di luglio dell’estate mesagnese. Appuntamento di punta sarà il concerto di Fabio Concato, in programma il 17 luglio, giorno della festa della Madonna del Carmine. Nel frattempo l’amministrazione comunale ha emanato un’ordinanza che, dal 1° luglio al 6 settembre, introduce limitazioni alla circolazione e alla sosta nelle ore serali con l’obiettivo di garantire sicurezza, ordine pubblico e una migliore fruizione degli spazi cittadini. Una misura che si inserisce nel solco degli ultimi anni e che, come evidenziato nel provvedimento, è stata «sempre accolta con favore dalla cittadinanza e dagli operatori economici». L’ordinanza punta a rendere più vivibile il cuore della città durante le ore di maggiore afflusso, consentendo a residenti e visitatori di passeggiare in tranquillità e sicurezza, senza rinunciare alla vivacità delle serate estive. Dalle 20 all’una del giorno successivo il centro storico sarà quindi chiuso al traffico nel perimetro compreso tra via Federico II Svevo, piazza Vittorio Emanuele II e via Manfredi Svevo. Sono previste deroghe per residenti, mezzi di soccorso, forze dell’ordine, persone con disabilità e biciclette. Scatterà inoltre il divieto di sosta in piazza Criscuolo, piazza Sant’Anna dei Greci e via Albricci, per evitare congestionamenti e garantire i corridoi di sicurezza. Particolare attenzione è riservata alle invasature di piazza Vittorio Emanuele II, tra le aree più frequentate della movida. Qui il traffico sarà completamente interdetto e il divieto di sosta sarà accompagnato dalla rimozione forzata dei veicoli, con eccezioni riservate ai residenti autorizzati, alle persone con disabilità e alle forze dell’ordine. Le tre aree interessate – dall’arco di Porta Grande a via Federico II Svevo, l’ex Banco di Napoli e l’ex Caltex – saranno delimitate da transenne e apposita segnaletica. Regole specifiche anche per via Granafei. Nel tratto compreso tra via Vittorio Veneto e piazza Vittorio Emanuele II entreranno in vigore il divieto di transito e quello di sosta su entrambi i lati. I residenti potranno transitare e sostare con una sola auto, mentre un’eventuale seconda vettura potrà fermarsi esclusivamente per 15 minuti. Analoga deroga è prevista per i titolari dei locali della zona, che potranno accedere ai garage o effettuare brevi soste operative. Per i trasgressori sono previste sanzioni e la rimozione dei veicoli in sosta vietata. I controlli saranno affidati alla polizia locale, mentre il personale addetto provvederà al posizionamento della segnaletica e delle transenne nei punti strategici: piazza Vittorio Emanuele II, via Granafei, piazza Matteotti e vico Caracciolo. L’ordinanza, firmata dal comandante Antonio Ciracì, rappresenta uno degli strumenti con cui il Comune intende conciliare le esigenze di residenti, attività commerciali e visitatori, preservando sicurezza e vivibilità del centro storico durante il periodo di maggiore afflusso estivo.

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