Fp Cgil. Criticità Servizio di Emergenza Territoriale 118

DOPO DUE ANNI DI DENUNCE E DOPO IL CAMBIO AL VERTICE DI SANITASERVICE, ORA DEVE INTERVENIRE LA REGIONE: CHIEDIAMO L’AUDIZIONE IN III COMMISSIONE SANITÀ

La FP CGIL Brindisi ritiene che il tempo delle attese sia terminato.

Da oltre due anni, sin dal 2024, denunciamo con continuità il progressivo aggravarsi delle criticità che interessano tutto il personale Sanitaservice ASL Brindisi ed il Servizio di Emergenza Territoriale 118 e numerosi altri servizi affidati a Sanitaservice ASL Brindisi.

In questi anni abbiamo segnalato carenze di organico, difficoltà organizzative, necessità di nuove assunzioni, problematiche legate alla sostituzione del personale assente e l’assenza di una programmazione capace di garantire stabilità ai servizi.

Purtroppo, a distanza di oltre due anni dalle prime segnalazioni, siamo costretti a constatare che molte di quelle problematiche non solo non risultano risolte, ma in alcuni casi appaiono ulteriormente aggravate.

Particolarmente critica appare la situazione del SET 118.

Le postazioni della provincia continuano a fare i conti con una significativa carenza di Autisti Soccorritori e Soccorritori, mentre il personale in servizio è chiamato quotidianamente a sostenere carichi di lavoro sempre più gravosi per garantire la continuità di un servizio essenziale per la collettività.

A tutto questo si aggiunge un elemento che riteniamo estremamente preoccupante.

Nonostante l’estate sia ormai iniziata e nonostante sia noto da mesi che il periodo estivo comporta un incremento della domanda di soccorso sanitario sul territorio, ad oggi non risulta ancora definito in maniera chiara e trasparente il quadro organizzativo delle postazioni estive del 118.

Ci chiediamo come sia possibile che, a stagione già iniziata, lavoratori e cittadini non abbiano ancora ricevuto informazioni certe sulle eventuali attivazioni, sulle risorse destinate e sulle modalità organizzative previste.

Una situazione che rischia di generare ulteriore pressione su un personale già da tempo allo stremo delle proprie possibilità.

La FP CGIL ritiene che su questo tema l’ASL Brindisi debba fornire risposte immediate e puntuali.

Non è accettabile che questioni così rilevanti per la sicurezza dei cittadini e per l’organizzazione dell’emergenza territoriale restino prive della necessaria chiarezza.

Ancora più significativo appare il fatto che la stessa Regione Puglia abbia autorizzato l’assunzione a tempo determinato di 8 Autisti Soccorritori e 6 Soccorritori proprio al fine di garantire il necessario turn-over del personale nell’approssimarsi del periodo estivo.

Tale autorizzazione conferma che le criticità denunciate dalla FP CGIL non erano né teoriche né presunte, ma fondate su problematiche reali e riconosciute anche a livello regionale.

Per questo motivo riteniamo che l’ASL Brindisi debba spiegare quali siano gli interventi concretamente messi in campo per affrontare una situazione che da anni viene segnalata e che continua a produrre pesanti ripercussioni sull’organizzazione dei servizi.

Analoga attenzione merita il settore dell’ausiliariato.

Anche in questo ambito le carenze di personale continuano a rappresentare una criticità rilevante.

Pensionamenti, assenze di lunga durata e mancate sostituzioni stanno determinando difficoltà operative che non possono più essere considerate episodiche.

Parliamo di lavoratori indispensabili al funzionamento delle strutture sanitarie, il cui contributo continua troppo spesso ad essere dato per scontato.

Nel frattempo si è registrato un cambio alla guida di Sanitaservice ASL Brindisi.

Al nuovo Amministratore Unico rivolgiamo l’auspicio che possa aprirsi una nuova fase caratterizzata da ascolto, confronto e capacità di affrontare concretamente le problematiche che da tempo interessano lavoratori e servizi.

Siamo convinti che il nuovo management debba essere messo nelle condizioni di operare con il necessario supporto istituzionale e con strumenti adeguati per affrontare situazioni che si trascinano ormai da anni.

Proprio per questo motivo riteniamo che non sia più sufficiente limitarsi a scaricare le responsabilità sui livelli gestionali più vicini ai servizi.

Le criticità oggi esistenti affondano le proprie radici in scelte, ritardi e mancate programmazioni che coinvolgono anche i livelli superiori della governance sanitaria.

Per tali ragioni chiediamo formalmente la convocazione di una audizione presso la III Commissione Sanità della Regione Puglia affinché venga fatta piena luce sulla situazione di Sanitaservice ASL Brindisi e vengano individuate soluzioni concrete e tempestive.

Riteniamo indispensabile che in quella sede vengano affrontati:

il reale fabbisogno di personale del SET 118;

lo stato di attuazione delle autorizzazioni regionali già rilasciate;

la programmazione delle postazioni estive;

la situazione degli organici dell’ausiliariato;

le modalità di sostituzione del personale assente;

la programmazione delle future assunzioni;

le responsabilità che hanno determinato il permanere delle attuali criticità.

Dopo oltre due anni di segnalazioni, la FP CGIL ritiene che sia arrivato il momento delle risposte.

I lavoratori hanno fatto la loro parte.

I cittadini continuano ad avere fiducia nei servizi.

Adesso spetta alle istituzioni, a partire dall’ASL Brindisi, dimostrare con i fatti di essere all’altezza delle responsabilità che ricoprono.

Brindisi, lì 24/06/2026

Coordinatore SET 118 CGIL FP Brindisi Segretario Generale CGIL FP Brindisi

Pietro Roma Luciano Quarta

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