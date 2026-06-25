Mesagne, via libera al nuovo impianto fotovoltaico “Tebaldeschi”: conclusa positivamente la Conferenza di Servizi

La Conferenza di Servizi convocata dal Comune di Mesagne per valutare il progetto del nuovo impianto fotovoltaico “Tebaldeschi” si è conclusa con esito positivo. Il procedimento, avviato tramite Procedura Abilitativa Semplificata (PAS n. 595/2025), riguarda la realizzazione di un impianto da 999,68 kWp in contrada Guarano, con opere di connessione estese anche nel territorio di Brindisi. A presentare l’istanza è stata la società INGVEPROGETTI Srl, rappresentata dall’amministratore unico Carmen Marinella Savino.

Il progetto era stato trasmesso attraverso la piattaforma Impresa in un Giorno e acquisito agli atti comunali il 29 luglio 2025. Nel corso dell’iter, la società ha fornito più integrazioni documentali, rispondendo anche al preavviso di diniego inviato dal Comune di Brindisi nell’ottobre 2025. La complessità dell’intervento ha reso necessario acquisire i pareri di numerosi enti sovracomunali, convocati in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della legge 241/1990.

Tra gli elementi emersi, diversi enti hanno comunicato la non interferenza delle proprie infrastrutture con l’impianto previsto. Lo SNAM, ad esempio, ha dichiarato che l’opera non interferisce con le condotte esistenti, mentre l’Acquedotto Pugliese ha confermato analoga assenza di criticità. L’ARPA Puglia, invece, ha precisato di “non esprimersi nelle procedure PAS”, come riportato nella nota acquisita dal Comune il 23 aprile 2026.

Il responsabile del procedimento, dopo aver valutato i pareri pervenuti e la documentazione tecnica, ha dichiarato concluso favorevolmente l’iter autorizzativo, ritenendo l’intervento conforme alla normativa vigente e compatibile con la destinazione agricola dell’area interessata. Nel verbale si legge che l’impianto ricade in “zona omogenea E1: zona agricola”, condizione che non ha rappresentato motivo ostativo.

La determinazione finale precisa inoltre che la mancata risposta degli enti convocati equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dalla normativa sulla Conferenza di Servizi. L’esecuzione dell’opera dovrà comunque rispettare puntualmente tutte le prescrizioni tecniche contenute nelle note degli enti che hanno espresso parere.

Il Comune ha disposto la pubblicazione del verbale all’Albo Pretorio per almeno quindici giorni, specificando che tale pubblicazione “equivale a rendere noto che questo Ente ha concluso il procedimento finalizzato all’approvazione del progetto”. Un passaggio necessario per garantire la trasparenza e consentire l’eventuale intervento dei portatori di interesse.

Con questa decisione, Mesagne compie un nuovo passo nel percorso di sviluppo delle energie rinnovabili sul proprio territorio, autorizzando un impianto di dimensioni significative che contribuirà alla produzione locale di energia pulita.

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