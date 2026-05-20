VILLA CASTELLI- SERVIZI STRAORDINARI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO. UN ARRESTO PER SPACCIO DI STUPEFACENTI

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Brindisi in seguito alle decisioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, la Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine -Puglia Meridionale di Lecce momentaneamente aggregato all’UPGSP -Sezione Volanti della Questura di Brindisi, nella giornata del 14 maggio, ha attuato un dispositivo di controllo del territorio nel comune di Villa Castelli.

In tale contesto sono maturati i fatti verificatisi nel corso della prima serata quando, un giovane di trentasei anni, per eludere le attività di Polizia, ha cercato di liberarsi di alcuni involucri contenenti cocaina. Nonostante il movimento fulmineo, i poliziotti sono stati altrettanto rapidi ad intervenire recuperando immediatamente la sostanza stupefacente suddivisa in 8 dosi e pronta per lo spaccio. Il trantaseienne, originario di Martina Franca ma abitante a Villa Castelli, è stato sottoposto ad una perquisizione personale estesa, successivamente, alla sua abitazione. Le ricerche hanno permesso di rinvenire altri 3 grammi di cocaina e due grammi di hashish, insieme ad un bilancino di precisione e altro materiale utile per il confezionamento delle dosi.

Alla luce dei fatti accertati, il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo le formalità di rito effettuate presso gli Uffici della Questura di Brindisi, su disposizione del Pubblico Ministero della locale Procura della Repubblica, è stato collocato agli arresti domiciliari. La sostanza stupefacente e tutto il materiale rinvenuto nel corso della perquisizione è stato sequestrato per essere messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’arresto del 14 maggio rappresenta uno dei momenti più significativi dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Brindisi a partire dall’indomani di una Riunione Tecnica di Coordinamento presieduta dal Prefetto e tenutasi il 7 maggio scorso alla presenza dei vertici provinciali di tutte le Forze di Polizia.

Le attività di prevenzione hanno visto l’impiego di donne e uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale di Brindisi e del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, dalle Unità Cinofile della Polizia di Frontiera di Brindisi e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, dal Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, della ASL e dei Monopoli di Stato. Nelle ultime due settimane di controlli effettuati nel centro abitato di Villa Castelli, sono state identificate 693 persone e sono stati controllati diversi esercizi pubblici e 409 veicoli.