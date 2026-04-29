Mesagne. Cinque arresti eseguiti dai carabinieri

Nell’ambito di un’intensificazione dei controlli del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la Compagnia di San Vito dei Normanni ha condotto un servizio straordinario ad “alto impatto”. L’attività ha interessato le zone della “movida” e i luoghi di aggregazione giovanile, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità. Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza urbana, allo spaccio di stupefacenti e alle truffe, specialmente quelle ai danni di anziani. Nel corso del servizio:

a Mesagne, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato:

- un uomo in esecuzione di un ordine di carcerazione in regime di arresti domiciliari emesso dall’ Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce, dovendo espiare una residua pena di un anno e 2 mesi di reclusione per reati connessi alla violazione della normativa sugli stupefacenti commessi a Mesagne il 30 maggio 2020;

- un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti fini spaccio, poiché trovato in possesso di cocaina, nonché di materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza;

- un sorvegliato speciale di Pubblica Sicurezza originario di San Vito dei Normanni, controllato nel comune di Mesagne con altro individuo già noto alle Forze di Polizia, per violazione degli obblighi alla misura di prevenzione cui è sottoposto;

- un cittadino albanese, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Mesagne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Potenza, dovendo espiare la pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione per i reati di furto e rapina, commessi a Venosa (PZ) il 3 febbraio 2023;

- un uomo in esecuzione di un provvedimento di espiazione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, dovendo scontare la pena di 5 anni e 3 mesi di reclusione per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, atti persecutori, detenzione di sostanza stupefacente fini spaccio e violazione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, commessi a Mesagne dal 2013 al 2024. L’uomo, inoltre, è stato arrestato qualche giorno dopo, poiché destinatario di un ordine di carcerazione per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso a Mesagne nel 2019;

a Carovigno, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato:

- un uomo, già sottoposto alla misura dell’affidamento ai servizi sociali, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento emesso dall’Ufficio esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Brindisi, scaturito a seguito delle reiterate violazioni alle prescrizioni imposte con la misura cui è sottoposto e accertate dai militari operanti;

- un uomo in esecuzione di un provvedimento di esecuzione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, dovendo espiare una condanna ad un anno e 11 mesi di reclusione, per i reati di falsa attestazione resa a pubblico ufficiale e tentata rapina commessi a Cerignola (FG) e Forlì a partire dal 24 novembre 2017;

- un uomo raggiunto da un ordine di esecuzione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, dovendo espiare una pena di 7 anni di reclusione per il reato di traffico di traffico di sostanze stupefacenti, commesso a Locri (RC) a partire dal 2020;

a Ceglie Messapica, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato:

- un uomo in esecuzione di un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce, dovendo espiare la pena di 2 anni e 9 mesi di reclusione per i reati di danneggiamento e furto aggravato commessi a Ceglie Messapica il 13 marzo 2016, furto in abitazione aggravato commesso a Ceglie Messapica il 6 marzo 2020, danneggiamento commesso a Lecce il 17 febbraio 2021, evasione commessa a Ceglie Messapica nel 2020, 2021 e 2022, violazione del foglio di via obbligatorio commesso in Ostuni il 29 gennaio 2020;

a Latiano:

- i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché, nel corso di una perquisizione è stato trovato in possesso di cocaina, nonché di una cospicua somma di denaro contante ritenuta provento dell’attività di spaccio;

- i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato una persona destinataria di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso Tribunale di Brindisi, già sottoposto alla libertà vigilata, dovendo espiare una pena complessiva pari a 4 anni e 10 mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, colpa del custode, lesioni personali aggravate commessi a San Michele Salentino e Brindisi dal 2021 al 2016;

a San Vito dei Normanni, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato:

- un uomo colpito da un ordine di esecuzione pena in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, dovendo espiare una pena di un anno e 6 mesi di reclusione, per violazione della normativa sugli stupefacenti, furto e contraffazione, reati commessi fino al 2017;

- una persona in esecuzione di ordine espiazione pena detentiva in carcere a seguito di revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso Tribunale di Brindisi, dovendo espiare una pena residua di 2 anni e 5 mesi di reclusione per i reati violazione della normativa sulle armi e spaccio di sostanze stupefacenti.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.