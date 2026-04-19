Due incidenti stradali, intervento dei Vigili del Fuoco In evidenza
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
Il primo intervento ha avuto luogo nella tarda serata sulla SP 50, nel tratto Francavilla Fontana - Villa Castelli. Una BMW 318 è uscita dalla carreggiata finendo la sua corsa in un canalone. I vigili del fuoco della sede di Francavilla Fontana sono subito intervenuti per soccorrere le due persone coinvolte e mettere in sicurezza sia l'autovettura che l'area interessata dal sinistro. Sul posto erano presenti anche le forze dell'ordine e il personale del 118, che hanno collaborato nelle operazioni di emergenza.
Nella notte, un altro intervento è stato necessario su via Martiri delle Forze Ardeatine a Brindisi, dove un’auto si è ribaltata rimanendo bloccata sulla sede stradale. Anche in questo caso i Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi sono intervenuti tempestivamente per prestare soccorso al conducente e mettere in sicurezza il veicolo e la zona circostante. Sul luogo dell’incidente sono arrivati la Polizia di Stato e il 118, che hanno garantito il supporto necessario per la gestione dell’emergenza.
---------------
Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.
Per scriverci e interagire con la redazione contattaci
Ultimi da Redazione
- Incidente stradale con 4 feriti
- Il Maestro Sebastian Jacot a Mesagne: Masterclass e Concerto al Teatro Comunale
- Mesagne. Domenica la candidata sindaca del centrodestra si presenta alla città
- “Tuturano Ti Vorrei”, lunedì 20 aprile la restituzione finale del progetto
- Al Verdi arriva Vincenzo De Lucia: biglietti PROMO per “Squilla il telefono”