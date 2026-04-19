Due incidenti stradali, intervento dei Vigili del Fuoco

Il primo intervento ha avuto luogo nella tarda serata sulla SP 50, nel tratto Francavilla Fontana - Villa Castelli. Una BMW 318 è uscita dalla carreggiata finendo la sua corsa in un canalone. I vigili del fuoco della sede di Francavilla Fontana sono subito intervenuti per soccorrere le due persone coinvolte e mettere in sicurezza sia l'autovettura che l'area interessata dal sinistro. Sul posto erano presenti anche le forze dell'ordine e il personale del 118, che hanno collaborato nelle operazioni di emergenza.



Nella notte, un altro intervento è stato necessario su via Martiri delle Forze Ardeatine a Brindisi, dove un’auto si è ribaltata rimanendo bloccata sulla sede stradale. Anche in questo caso i Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi sono intervenuti tempestivamente per prestare soccorso al conducente e mettere in sicurezza il veicolo e la zona circostante. Sul luogo dell’incidente sono arrivati la Polizia di Stato e il 118, che hanno garantito il supporto necessario per la gestione dell’emergenza.

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