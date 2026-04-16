Candidato sindaco annuncia rinuncia dopo le intimidazioni

"Siamo esterrefatti e preoccupati per quanto scrive sui social il dottor Antonello Laveneziana, candidato sindaco al Comune di Ceglie Messapica, destinatario nelle scorse ore di una missiva anonima “dal contenuto palesemente minatorio ed intimidatorio”, come egli ha riferito.

A Laveneziana, che ha annunciato il ritiro della candidatura a sindaco, e alla sua famiglia si esprime la piena e umana solidarietà dalla candidata sindaca del centrosinistra Agata Scarafilo e dall’intera coalizione di partiti e società civile che la sostiene.

Di fatto si prefigura il tentativo di condizionare l’espressione democratica del voto a Ceglie Messapica, un clima che la città e i suoi cittadini non meritano e che respingono.

Con fiducia si fa affidamento agli organi istituzionali affinché sia garantito un confronto sereno basato sul rispetto e sulla pluralità del dialogo".

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