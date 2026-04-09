NETFLIX, PRONTA UNA AZIONE COLLETTIVA: LA PRONUNZIA CHE FA TREMARE LO STREAMING

Rimborsi agli utenti e bufera sugli aumenti: ora nel mirino anche le altre piattaforme

Allo stato attuale non è ancora una rivoluzione, ma presto potrebbe diventarlo.

La decisione del Tribunale di Roma del 1° aprile 2026 segna un punto di svolta nei rapporti tra colossi dello streaming e utenti.

Nel mirino del Tribunale capitolino i contratti Netflix ed in particolare le clausole che consentono, senza giustificato motivo, la modifica del prezzo degli abbonamenti dal 2017 al 2024.

Tali clausole sono state dichiarate abusive e, quindi, nulle, aprendo la strada a maxi rimborsi collettivi per i consumatori che hanno subito tali aumenti unilaterali.

La circostanza che la Netflix abbia avvisato l’utente degli aumenti ed abbia dato allo stesso la possibilità di recedere dal contratto, non è sufficiente a legittimare il comportamento contrattuale del colosso streaming.

È necessario, infatti, che l’aumento scaturisca da un giustificato motivo chiaro e fondato e deve essere portato a conoscenza del consumatore in modo trasparente.

Se ciò non avviene si provoca un significativo squilibrio contrattuale ai danni dell’abbonato, il quale si trova in balia delle modifiche unilaterali applicate dalla controparte negoziale del costo degli abbonamenti

In altre parole, le dinamiche commerciali - per quanto diffuse - non possono mai prevalere sulle regole previste dall’ordinamento a tutela dei consumatori: proprio questo è il punto su cui il Tribunale ha censurato la condotta di Netflix, ritenendo abusive e, quindi, nulle le clausole che giustificano aumenti unilaterali.

Il principio è destinato a lasciare il segno. Non subito, forse. Ma nel tempo sì. Perché il meccanismo finito sotto accusa non è un’eccezione: si ritrova, con variazioni minime, in gran parte dei contratti di abbonamento alle principali piattaforme digitali.

E infatti, proprio in queste ore, l’Associazione “Dalla Parte del Consumatore” sta estendendo le proprie verifiche anche ad altri operatori del settore, alla luce delle numerose segnalazioni ricevute da utenti.

Per ora, però, la pronunzia resta confinata al caso specifico. Gli abbonati delle altre piattaforme non possono pretendere rimborsi automatici ma dovranno dimostrare l’abusività della clausola e, quindi, dopo la dichiarazione di nullità della stessa chiedere all’Autorità Giudiziaria il rimborso. Il diritto, in questi casi, non si estende: si conquista.

Intanto, il caso è esploso sull’intero territorio nazionale.

All’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” sono già pervenute centinaia di segnalazioni di utenti che lamentano gli aumenti censurati dal Tribunale di Roma e chiedono chiarimenti sul come ottenere la restituzione delle somme pagate in virtù di clausole abusive.

Un segnale che la vicenda non costituisce un fenomeno isolato ma diffuso.

Secondo le prime stime elaborate dall’Associazione “Dalla Parte del Consumatore”, l’impatto economico per gli utenti non è marginale: chi ha un abbonamento Netflix Premium continuativamente dal 2017 ad oggi potrebbe recuperare una somma di circa 500,00 euro, mentre per un abbonamento Standard la cifra si aggirerebbe attorno a 250,00 euro.

Anche il piano base rientra tra quelli interessati, con rincari registrati nel tempo.

“Questa pronunzia mette un punto fermo - dichiara Massimo Bomba, Vice Presidente Nazionale dell’Associazione “Dalla Parte del Consumatore” - Non si può scaricare sul consumatore il rischio d’impresa. Gli aumenti devono essere motivati, trasparenti e comprensibili. In caso contrario, sono illegittimi e vanno restituiti. Stiamo ricevendo centinaia di segnalazioni e valuteremo ogni iniziativa utile, inclusa una possibile azione collettiva, per tutelare gli utenti anche nei confronti delle altre piattaforme”.

Una cosa è certa: smettere di pagare o pagare la cifra originariamente pattuita decurtata delle somme derivanti dagli aumenti unilaterali non è la soluzione.

Sarebbe solo un autogol giuridico per i consumatori, che li esporrebbe al rischio di risoluzione del contratto e richieste di saldo.

Quella del Tribunale di Roma è, per ora, una crepa. Ma le crepe, se ignorate, diventano fratture. E nel mondo dello streaming, dove tutto scorre veloce, anche i diritti dei consumatori hanno cominciato a muoversi.

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ed il sito www.dallapartedelconsumatore.com

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