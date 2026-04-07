Nessuna criticità sul carburante all’Aeroporto di Brindisi, voli regolari In evidenza

Cronaca
Aprile 07, 2026 129
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Nessuna criticità sul carburante all’Aeroporto di Brindisi, voli regolari

Aeroporti di Puglia informa che, in merito alle recenti notizie circolate sulla disponibilità di carburante presso l’Aeroporto del Salento di Brindisi, non sussiste alcuna criticità operativa.

Le attività di approvvigionamento e rifornimento carburante si svolgono regolarmente e senza interruzioni, garantendo la piena operatività dello scalo.
In particolare, dalle prime ore di questa mattina è in corso l’approvvigionamento, a ulteriore conferma della continuità e dell’efficienza operativa.

Tutti i voli in partenza e in arrivo stanno operando secondo la normale programmazione, senza disservizi né ritardi riconducibili a problematiche di natura logistica o tecnica.

Aeroporti di Puglia monitora costantemente la situazione in coordinamento con i fornitori e le autorità competenti, assicurando i più elevati standard di sicurezza ed efficienza per passeggeri e operatori.

Si invitano pertanto i passeggeri a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali per informazioni aggiornate e verificate.

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