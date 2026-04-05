Marcella Di Levrano: un fiore reciso e il dovere della Memoria

Il giorno di Pasqua porta con sé un messaggio di rinascita, ma per chi vive e ama la terra del Salento, questa data porta sul cuore anche il peso di una memoria che non può e non deve sbiadire. Quest’anno, mentre le campane suonano a festa, il pensiero corre inevitabilmente a trentasei anni fa, a quel 5 aprile del 1990, quando il destino di Marcella Di Levrano venne spezzato in uno dei modi più atroci che la cronaca nera della nostra regione ricordi. Marcella non fu solo una vittima; fu il bersaglio della furia disumana della Sacra Corona Unita, quella "macchina infernale" che per decenni ha cercato di imporre la propria legge di sangue e silenzio tra Mesagne e i comuni limitrofi. Parlare di lei oggi significa ricordare una giovane donna la cui vita è stata schiacciata da un ingranaggio di terrore che non guardava in faccia a nessuno. La sua colpa, agli occhi di chi premeva il grilletto e brandiva pietre, era la fragilità di chi cercava una via d'uscita, la colpa di chi custodiva nei propri diari la speranza di una vita diversa, lontano dal fango della criminalità.

Quella che subì Marcella fu un'esecuzione barbara, un atto di violenza così crudo da restare impresso come una macchia indelebile nella storia del Salento. Eppure, nonostante il tentativo della malavita di cancellarne persino i tratti del volto, la sua storia è sopravvissuta. È sopravvissuta grazie alla forza straordinaria di sua madre, Marisa, che ha saputo trasformare un dolore che toglie il respiro in una testimonianza instancabile di legalità. Se oggi Marcella è riconosciuta per ciò che era, una vittima innocente, lo dobbiamo a questa battaglia per la verità che ha trasformato una tragedia privata in un simbolo collettivo. In questo giorno di festa, dedicare un pensiero e un fiore a Marcella è un atto di giustizia poetica. È un modo per dirle che il suo sacrificio non è stato vano e che la "macchina di morte" della Sacra Corona Unita, sebbene abbia ferito profondamente la nostra terra, non è riuscita a strapparle l'anima.

Oggi, idealmente, ci stringiamo attorno ai suoi familiari con un abbraccio fraterno. Una carezza che vuole arrivare dove il dolore è ancora vivo, per ricordare a tutti che la memoria è l'unica forma di risurrezione che possiamo offrire a chi ci è stato strappato troppo presto. Che questo fiore per Marcella sia un impegno: quello di continuare a camminare a testa alta, fieri di una terra che ha imparato a ripudiare il terrore per scegliere, finalmente, la vita. Marcella l'ha ricordata anche Fernando Orsini, amico di famiglia, che ha scritto: "Nel giorno della Pasqua dí Resurrezione, un pensiero ed un fiore per Marcella, vittima innocente, oggi 36 anni fa, di una delle più barbare ed orrende esecuzioni della Sacra Corona Unita, macchina infernale di terrore e morte che ha insanguinato Mesagne ed il Salento per decenni. Un abbraccio fraterno ed una carezza a tutti i suoi cari".

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