ALLERTA METEO ARANCIONE: SCUOLE CHIUSE A MESAGNE

Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura strutture scolastiche di ogni ordine e grado pubbliche, private e paritarie ubicate nel territorio comunale, a seguito di avverse condizioni meteorologiche per la giornata di mercoledì 01 aprile 2026.

Messaggio di Allerta meteo della Regione Puglia n. 2 del 31.03.2026 Prot. n.175974/2026 che prevede, a partire dalle ore 00:00 del 01.04.2026 e per le successive 24 ore, il seguente evento: “Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con possibili fenomeni di inondazione delle aree limitrofe e delle zone golenali” dichiarando, in funzione di un allerta ARANCIONE e di un rischio atteso Idrogeologico per temporali, Idrogeologico la fase operativa di Attenzione.

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