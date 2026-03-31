Tre mezzi a fuoco nella serata di ieri
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Nella serata di ieri, la squadra del distaccamento di Ostuni è intervenuta prontamente in Corso Vittorio Emanuele II, 284, per domare un incendio scoppiato all’interno di un cortile privato. Le fiamme hanno coinvolto diversi veicoli presenti nell’area, tra cui una microcar, un quad e una Fiat Panda. Grazie all’efficace intervento dei vigili, l’incendio è stato rapidamente spento e l’intera zona messa in sicurezza, evitando ulteriori danni e garantendo la tutela della proprietà e della sicurezza pubblica.
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