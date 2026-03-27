Paura in via Machiavelli: Alfa Romeo Stelvio si ribalta e colpisce auto in sosta

​Un pomeriggio di paura quello vissuto oggi a Oria, dove un violento incidente stradale ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi. In via Machiavelli, per cause ancora in corso di accertamento, un'Alfa Romeo Stelvio si è ribaltata su un fianco dopo aver perso il controllo, finendo la sua corsa contro alcune vetture regolarmente parcheggiate lungo la carreggiata.

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​Sul posto è intervenuta prontamente la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana. I pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area, scongiurando il rischio di incendi o perdite di carburante dai veicoli coinvolti, e hanno raddrizzato il SUV danneggiato.

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​All'interno dell'Alfa Romeo viaggiavano due donne, che sono state prontamente estratte dall'abitacolo e affidate alle cure dei sanitari del 118, giunti sul luogo con un'ambulanza. Secondo le prime informazioni, le occupanti sono state trasportate in ospedale per accertamenti, ma non sarebbero in pericolo di vita.