Nella notte 3 veicoli sono andati a fuoco In evidenza

Cronaca
Marzo 25, 2026 70
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Nella notte 3 veicoli sono andati a fuoco

Nel corso della notte, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta tempestivamente in due distinti episodi di incendio veicolare, dimostrando ancora una volta la propria prontezza e professionalità nel garantire la sicurezza della comunità.

Il primo intervento si è svolto a Cellino San Marco, in Via de Viti de Marco, dove un incendio ha coinvolto un’automobile. L’intervento rapido dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere le fiamme e di mettere in sicurezza l’intera area, evitando conseguenze più gravi sia per le persone che per le abitazioni vicine.

Successivamente, intorno alle ore 4 di questa mattina, un’altra squadra del Comando è stata chiamata a intervenire a Brindisi, in via Benedetto Croce, dove un incendio ha interessato due veicoli: una Peugeot e una Fiat. Anche in questo caso, il tempestivo arrivo dei Vigili del Fuoco ha consentito di domare le fiamme e di garantire la sicurezza dell’intera zona coinvolta.

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